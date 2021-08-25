منظمة حماية المستهلك تدعو إلى تأمين الشواطئ لتفادي الاستهتار بكورونا

تحسبا للتوافد الكبير للعائلات

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إلى ضرورة مراقبة الشواطئ من طرف رجال الأمن، حتى بعد فتحها أمام المصطافين، وذلك للتدخل في حال اختراق التدابير الوقائية للحماية من انتشار وباء كورونا، وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي “إننا نناشد مصالح الأمن العمل بسلطة تقديرية لإعادة غلق بعض الشواطئ في حال اللامبالاة بالعدوى وعدم احترام التباعد الاجتماعي، ونزع الكمامة، والتدافع.

وأبدت المنظمة، تخوفها من وجود ازدحام في بعض الشواطئ، خاصة أن الجزائريين عاشوا أيام صعبة واختناقا وضيقا في حياتهم اليومية، وهم على أبواب الدخول الاجتماعي، مما يجعل الكثير منهم يهبون إلى الشواطئ دفعة واحدة ويكون الإنزال على هذه الأماكن ملحوظا وبشكل رهيب.

ويرى زبدي أنّ الشواطئ تختلف، وأنّ بعضها قد تشهد فوضى واكتظاظا، مما يتطلب وجود سلطة تقديرية للحد من مظاهر الاستهتار واللامبالاة، والتهديد بالغلق من حين إلى آخر، حيث يمكن أي شاطئ أي يصبح بؤرة من بؤر العدوى.