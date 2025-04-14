منظمة حماية المستهلك تُحذر من مخاطر مشروبات الطاقة على صحة الأطفال

دقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن التأثيرات الصحية الخطيرة لمشروبات الطاقة على الأطفال والمراهقين، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استهلاك هذه المنتجات في الوسط المدرسي والأسري.

وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن مشروبات الطاقة، التي تلقى رواجًا واسعًا بين الشباب، تحتوي على نسب عالية من الكافيين والسكر، ما يؤدي إلى رفع مستويات النشاط بشكل مؤقت، يتبعه إرهاق مزمن، واضطرابات في النوم، وخلل في التوازن العصبي لدى الأطفال.

وفي هذا السياق، استندت المنظمة إلى تحذيرات باحثين من جامعة يورك البريطانية، الذين أشاروا إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة لدى الفئة العمرية الصغيرة يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بالصداع، التهيج، مشاكل النوم، بل وحتى الطرد المؤقت من المدارس نتيجة السلوكيات المرتبطة بتأثير هذه المشروبات.

ونقل المنشور تصريحًا للدكتورة يلينا بيتريايكينا، كبيرة أطباء الغدد الصماء للأطفال ومديرة مستشفى الأطفال في موسكو، أكدت فيه أن الكافيين الموجود بنسبة عالية في هذه المشروبات قد يؤدي إلى الإدمان، فضلًا عن تأثيره السلبي على القلب، الأوعية الدموية، والجهاز العصبي. وأضافت أن تجاوز الحد المسموح من الكافيين (3 ملغ لكل كغ من وزن المراهق) قد يؤدي إلى تدهور خطير في الحالة الصحية.

ودعت المنظمة جميع الأولياء والمدارس إلى تعزيز التوعية بمخاطر هذه المنتجات، كما ناشدت السلطات باتخاذ تدابير تنظيمية صارمة لمنع بيعها للأطفال. وأوصت بتشجيع البدائل الصحية، مثل العصائر الطبيعية والماء، للمساهمة في الحفاظ على صحة ونمو الأطفال بشكل سليم.