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الجزائر

منظمة حماية المستهلك: حجز لحم مفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران

الشروق أونلاين
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منظمة حماية المستهلك: حجز لحم مفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران

كشفت منظمة حماية المستهلك، الخميس، عن تمكن مصالح وزارة التجارة بولاية وهران من حجز كمية هامة من اللحم المفروم تم مزجه بمادة أملاح النترات التي تستعمل في حفظ الجثث.

أفاد بيان لمنظمة حماية المستهلك نشرته عبر صفحتها على فايسبوك انه ” بعد المعلومات التي تحصلنا عليها والتي تفيد بتداول هاته المادة وبكميات كبيرة من طرف صاحب أحد محلات الجزارة، حيث يقوم هذا الأخير بتسويقها لبعض من محلات الجزارة الأخرى بوهران”.

وهران

وقامت مصالح مديرية التجارة وبحضور شرطة الأمن الحضري الثاني والعشرون بعد تبليغهما بالتنقل، بضبط المادة الحافظة “أملاح النترات” على طاولة تجهيز اللحوم لنفس المحل، بالإضافة إلى غياب تام لشروط الحفظ و النظافة.

لحوم

وأكدت المنظمة أن مصالح التجارة قامت بحجز 12 كلغ من اللحم المفروم مع أخذ عينات من اللحوم الأخرى قصد تحليلها مخبريا.

وشدد بيان المنظمة أن هذه المادة الحافظة خطيرة إذا ما تم استعمالها بطريقة عشوائية، تسبب أضرار صحية عديدة من بينها مرض السرطان، كما أنها تشكل خطر أكبر على الرضع والحوامل، فقد تتسبب أثناء الحمل في حدوث عيوب خلقية للجنين.

لحم

وتعتبر أملاح النترات أو ما يسمى بالفرنسيةl’eau de l’aval مادة كيماوية حافظة غير مسموح باستعمالها من طرف محلات الجزارة، من ضمن استعمالاتها الأخرى حفظ جثث الموتى، مهمتها الحفاظ على نظارة اللحم المفروم بعد أن تطول مدة عرضه بالمحل.

بالمقابل -حسب بيان المنظمة- فقد لاقت مصالح التجارة عنفا وعرقلة مهام من طرف أحد العمال بالمحل، وهو ما تسبب في وقوع إصابة لحقت بضابط الشرطة الذي قاوم الاعتداء .

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