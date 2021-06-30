منظمة حماية المستهلك: شحنة فاسدة من بودرة الحليب دخلت الجزائر

أعلنت منظمة حماية المستهلك اكتشاف حاوية من بودرة الحليب غير قابلة للاستهلاك، قام الديوان الوطني للحليب باستيرادها عن طريق شركة أجنبية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بلغها من مصادر حسنة الإطلاع عن اكتشاف حاوية من شحنة كاملة من بودة الحليب استوردها الديوان الوطني للحليب ONIL عن طريق شركة أجنبية N.B “.

وأشارت إلى أن “الباخرة التي كانت تنقل الحمولة قد رست بميناء وهران، وكانت هذه الحاوية تحتوي على أكياس بودرة حليب مشكوك في نوعيتها غير قابلة للاستهلاك”.