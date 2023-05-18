منظمة دولة تتوقع ارتفاعاً “غير مسبوق” في حرارة الأرض حتى 2027

رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن الأرض ستشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة في الفترة بين 2023 و2027 .

وأوضحت المنظمة في بيان لها بأن عتبة 1,5 درجة مئوية المسجلة ما قبل الثورة الصناعية سيتم تجاوزها بشكل مؤقت وبتواتر أكبر.

وقالت المنظمة أنه ومن المحتمل، بنسبة 98 في المائة، أن تكون سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة وفترة السنوات الخمس هذه بالإجمال، الأكثر حرّاً في التاريخ.

وحذر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس من أن الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك لغازات الدفيئة وظاهرة “إل نينيو” المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

كذلك، نبهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبا الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس حول المناخ.

وأكد بيتيري تالاس في البيان أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر بإعلانها أن عتبة 1,5 درجة مئوية سيتم تجاوزها بشكل موقت، وبتواتر أكبر”.

وتابع “من المتوقع أن تتطور ظاهرة “إل نينيو” في الأشهر المقبلة. إلى جانب التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان، سترفع هذه الظاهرة درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة”.

وحدثت هذه الظاهرة آخر مرة في 2018-2019 وحلت مكانها جولة طويلة من ظاهرة “إل نينيا” التي تسبب آثارا عكسية، خصوصا انخفاض درجات الحرارة.