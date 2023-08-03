-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 
جواهر

منظمة دولية تطالب بأجور شهرية للماكثات بالبيت لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 717
  • 0
منظمة دولية تطالب بأجور شهرية للماكثات بالبيت لهذا السبب

أكدت منظمة دولية في تقرير لها أن النساء الماكثات بالبيت لا يتلقين أجورا مقابل أعمال يومية يقمن بها مثل الطبخ والتنظيف ودعت إلى إنصافهن والاعتراف بمساهمتهن.

وقالت منظمة “أوكسفام” الخيرية، ومقرها أكسفورد في بريطانيا، إن البيانات الاقتصادية مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأعمال التي لا تتلقى النساء عنها أجورا مثل الطبخ والتنظيف.

واعتبرت المنظمة أن مصطلح الناتج الإجمالي المحلي، “معاديا للنساء واستعماريا”، لأنه يحافظ على إطار عمل يقدر خلق القيمة والإنتاجية فقط في حال أنتج دخلا، وهو ما يجعل عمل المرأة غير مرئي.

وأكدت أن غالبية الأعمال التي تؤديها الماكثات بالبيت لا يحصلن على أجور لقاءها، حيث تقدر المنظمة أن نحو 65 في المئة من أعمال النساء بلا أجر.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى تغيير الإحصاءات والاعتراف بمساهمات النساء.

وقالت إن تحليلها لبيانات منظمة العمل الدولية خلص إلى أن 45 في المئة من العمل الأسبوعي الذي ينفذه النساء والرجال عالميا كان العناية غير المدفوعة الأجر.

وأضافت المنظمة أن المهام المنزلية مثل الطبخ والتنظيف، التي تنفذها المرأة عادة على المستوى العالمي، لا يجري تقديرها من جانب المعايير والأرقام الاقتصادية.

مقالات ذات صلة
شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال

مسؤول أمريكي يحرج رئيسة الوزراء الإيطالية بهذا السؤال

زوجان يبيعان رضيعهما لشراء آيفون لاستعماله في هذا الغرض

زوجان يبيعان رضيعهما لشراء آيفون لاستعماله في هذا الغرض

ماتت “جوعا”.. هذه قصة المدونة الروسية وحمية الفاكهة

ماتت “جوعا”.. هذه قصة المدونة الروسية وحمية الفاكهة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد