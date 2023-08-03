منظمة دولية تطالب بأجور شهرية للماكثات بالبيت لهذا السبب

أكدت منظمة دولية في تقرير لها أن النساء الماكثات بالبيت لا يتلقين أجورا مقابل أعمال يومية يقمن بها مثل الطبخ والتنظيف ودعت إلى إنصافهن والاعتراف بمساهمتهن.

وقالت منظمة “أوكسفام” الخيرية، ومقرها أكسفورد في بريطانيا، إن البيانات الاقتصادية مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأعمال التي لا تتلقى النساء عنها أجورا مثل الطبخ والتنظيف.

واعتبرت المنظمة أن مصطلح الناتج الإجمالي المحلي، “معاديا للنساء واستعماريا”، لأنه يحافظ على إطار عمل يقدر خلق القيمة والإنتاجية فقط في حال أنتج دخلا، وهو ما يجعل عمل المرأة غير مرئي.

وأكدت أن غالبية الأعمال التي تؤديها الماكثات بالبيت لا يحصلن على أجور لقاءها، حيث تقدر المنظمة أن نحو 65 في المئة من أعمال النساء بلا أجر.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى تغيير الإحصاءات والاعتراف بمساهمات النساء.

وقالت إن تحليلها لبيانات منظمة العمل الدولية خلص إلى أن 45 في المئة من العمل الأسبوعي الذي ينفذه النساء والرجال عالميا كان العناية غير المدفوعة الأجر.

وأضافت المنظمة أن المهام المنزلية مثل الطبخ والتنظيف، التي تنفذها المرأة عادة على المستوى العالمي، لا يجري تقديرها من جانب المعايير والأرقام الاقتصادية.