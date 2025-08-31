منظمة شنغهاي.. قمة عملاقة بوزن اقتصادي يعادل ربع الاقتصاد العالمي

تستضيف الصين يومي الأحد والاثنين أكبر قمة في تاريخ “منظمة شنغهاي للتعاون”، بمشاركة نحو 26 زعيم دولة و10 رؤساء منظمات دولية، وذلك لبحث التحديات العالمية وفي مقدمتها الحرب التجارية بين أميركا من جهة والصين والهند ودول أخرى من جهة ثانية.

وتعرف هذه القمة مشاركة زعماء العديد من الدول على غرار الهند وروسيا وتركيا وإيران، تناول ملفات الأمن الإقليمي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التوسع الجغرافي للمنظمة، بما يعزز مكانتها كمنصة متعددة الأطراف لإيجاد حلول جماعية للأزمات الدولية والإقليمية.

ومنذ توليها الرئاسة الدورية للمنظمة، رفعت الصين شعار «تعزيز روح شنغهاي» ونفذت أكثر من 100 نشاط رئاسي شمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والتعليم والابتكار والتكنولوجيا الخضراء.

ووفق تقرير نشرته شبكة “سي أن أن” الامريكية، نقلا عن بيانات البنك الدولي، تُمثل اقتصادات المنظمة مجتمعة نحو ربع الناتج العالمي بقيمة 26 تريليون دولار، كما تشير إحصاءات 2024 إلى أن الواردات الصينية عبر التجارة الإلكترونية من دول المنظمة ارتفعت بنسبة 34% عن العام السابق

وفي إطار تعزيز التعاون الرقمي داخل منظمة شنغهاي للتعاون، تشارك الصين في إنشاء عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مدّ كابل الألياف البصرية العابر للحدود بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان.