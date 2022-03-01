حسابات فلكية: الجمعة أول أيام شهر شعبان

يحلّ شهر شعبان من العام 1443ه يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ04 مارس 2022م ، حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء، دار التقويم القطري. وهذا بناء على الحسابات الفلكية.

وأكّدت دار التقويم القطري، التي تشرف على إعداد التقويم الرسمي لقطر وعدد من الدول المجاورة، إنّ “يوم الجمعة هو غرّة شهر شعبان 1443هـ فلكيا. وأن يوم الخميس 3 مارس 2022م هو غاية شهر رجب لهذا العام”.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري، الذي تتبع له دار التقويم القطري، إنّه “من المستحيل رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء يوم الأربعاء 2 من شهر مارس 2022م في سماء دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية. لأنّ الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم التحرّي”.

وفي الجزائر، يصادف يوم الأربعاء 02 مارس 2022م، يوم الـ29 من شهر رجب. ما يعني أنّ تحرّي هلال شهر شعبان 1443ه سيكون أمسية الأربعاء إلى الخميس.

وسيتمّ، بناء على ما تقرّره لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحديد يوم حلول شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان، ما بين يومي الخميس 03 مارس في حالة تبوث رؤية هلال الشهر. أو الجمعة 04 مارس في حالة عدم ثبوت رؤية الهلال. وهو ما ترجّحه الحسابات الفلكية.

جمعية فلكية: هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

ويوم 03 جانفي 2022، توقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون الثاني من شهر أفريل 2022 أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

وقال الجروان لصحيفة البيان الإماراتية، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد 2 جانفي 2022 على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، وبالتالي أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يبدأ في 2 أفريل فلكياً.

وذكر نفس المتحدث أن فرصة رصد الهلال مساء الاثنين واردة، ليكون الثلاثاء 4 جانفي غرة شهر جمادى الثانية فلكياً.