منظمة مراسلون بلا حدود تعتذر من الجزائر..!   

ساعات بعد رفع الجزائر دعوى قضائية ضدها

قامت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، بسحب اسم الجزائر من قائمة البلدان التي تملك وتستخدم برنامج “بيغاسوس” الصهيوني التجسس.

قدمت منظمة مراسلون بلا حدود اعتذارها للجزائر، وأكدت أن إدراج اسم الجزائر في القائمة كان خطأ من المنظمة، وقد تم تصحيح هذا الخطأ كما تم نشر الخبر والاعتذار عبر الموقع الرسمي للمنظمة.

وجاء في نص الاعتذار “للوهلة الأولى قمنا بإدراج اسم الجزائر ضمن قائمة البلدان الزبونة لشركة ” NSO” – الشركة الإسرائيلية المطورة لتطبيق “بيغاسوس” – هذا الخطأ الذي نتأسف عليه، تم إصلاحه”، وقامت المنظمة بسحب اسم الجزائر فقط من المقال.

وكانت الجزائر قد رفعت دعوى قضائية ضد المنظمة بعد اتهام الأخيرة لها باقتناء برنامج “بيغاسوس”.

وأوضح بيان السفارة الجزائرية في فرنسا أن الدعوى رفعها السفير الجزائري محمد عنتر داوود باسم الحكومة الجزائرية، وجاءت ردا على مقال المنظمة المنشور بموقعها الرسمي بتاريخ 19 من الشهر الجاري، الذي يدعي أن الجزائر من بين الدول التي اقتنت تطبيق “بيغاسوس”، وهو ما قال بيان السفارة إنه معلومات كاذبة.