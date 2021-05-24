منظمو 50 رحلة “حرقة” أمام جنايات وهران

كانوا يجنون 800 مليون في العملية الواحدة

أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، بأنه تم إحالة ثمانية أشخاص يشكلون تشكيلا عصابيا ينشط في تسفير المهاجرين غير النظاميين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، للمحاكمة الجنائية في دورتها الابتدائية القادمة بمجلس قضاء وهران .

حسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن المتهمين أسسوا شبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” على متن قوارب سريعة إلى الضفة الأخرى من المتوسط بمبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 مليون سنتيم، وينحدر أفراد العصابة من 4 ولايات هي وهران، الشلف، مستغانم والجلفة، أحدهم موظف وآخر ابن رجل أعمال، وتلفت المعطيات المتوفرة لدينا، إلى أن العصابة استطاعت تنظيم ما لا يقل عن 50 رحلة إبحار سري في ظرف يقل عن خمسة شهور من شواطئ وهران نحو سواحل الجنوب الإسباني .

وتبين من خلال الأبحاث القضائية المعمقة، أن التشكيل العصابي كان وراء فقدان قاصر لم يتم العثور عليه لحد الساعة في عرض البحر يجهل إن كان بلغ الساحل الإسباني أو لقي حتفه في البحر، بالرغم من رحلات البحث التي قادتها قوات خفر السواحل بالتنسيق مع فرق الغطاسين عنه.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته نيابة وهران إلى المحكمة الجنائية، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في تسهيل مغادرة التراب الوطني بشكل غير مشروع، وجريمة الحصول على منافع مادية والتكسب السريع على حساب أرواح البشر .

وتشير المصادر إلى أن التحقيقات التي قادتها المصالح الأمنية المختصة في وهران، دامت أكثر من 7 شهور انطلاقا من اكتشاف ورشة سرية لتجميع المرشحين للهجرة السرية القادمين من مختلف ولايات الجمهورية ببلدية بوسفر الساحلية، وانتهت بتوقيف أفراد الشبكة تباعا عن طريق تمديد الاختصاص الأمني من وهران إلى مختلف ولايات الوطن التي يقيم بها باقي أفراد التشكيل العصابي.

وتقدر مصادر اشتغلت على الملف، بأن المتهمين كانوا يتكسبون أكثر من 800 مليون سنتيم في الرحلة السرية الواحدة على متن قوارب نفاثة قوة محركها 250 حصان انطلاقا من شواطئ كوراليس، كريشتل، بومو وخليج أرزيو .وواجهت هيئات التحقيق، هؤلاء الأشخاص المتهمين في أكثر من جلسة تحقيق مع مهاجرين غير شرعيين كانوا في حال إيقاف، أوقفتهم مختلف الهيئات الأمنية في عرض البحر أو كانوا بصدد الإقلاع في شواطئ وهران على متن القوارب السريعة التي تبين أنها ملك لأثرياء .مع العلم أن جنايات وهران عالجت العام الماضي عن طريق المحاكمات عن بعد، قضية مماثلة وأدانت خمسة متهمين أحدهم ابن مقاول بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا.