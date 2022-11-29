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الجزائر

منظومة التعليم القرآني في الجزائر تحظى بعناية الدولة

خ. م
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منظومة التعليم القرآني في الجزائر تحظى بعناية الدولة
ح.م
وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الثلاثاء، أن منظومة التعليم القرآني في الجزائر تحظى بعناية خاصة من قبل الدولة بالنظر إلى “دورها البارز في ترسيخ مبادئ المرجعية الدينية الوطنية”.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على اختتام مسابقة “قارئ المحروسة” المنظمة من قبل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، أن القطاع “يشهد نقلة جديدة ومتنوعة ومنظومة التعليم القرآني تحظى بعناية خاصة من قبل الدولة، بالنظر إلى دورها البارز في ترسيخ مبادئ المرجعية الدينية الوطنية”.
وبخصوص المسابقة القرآنية “قارئ المحروسة” التي تضم طبعات خاصة بالمؤذن والخطيب، قال بلمهدي إنها تعد “واحدة من بين العديد من المسابقات التي تجري عبر مختلف ولايات الوطن لحفظ وترتيل القرآن الكريم”، مشيرا إلى أنها “ساهمت في دخول الطلبة في منافسات دولية تمكنت الجزائر خلالها من نيل المراتب الأولى في عديد الطبعات”.
وقد تم في حفل اختتام الطبعة الثانية لهذه المسابقة التي عرفت مشاركة نحو 60 مدرسة قرآنية بالجزائر العاصمة، تكريم الطلبة المتفوقين في حفظ وترتيل وتجويد القرآن الكريم، كما شهد الحفل تكريم عائلة العلامة المرحوم أبو عبد السلام الذي التزم بالوسطية والاعتدال طوال مسيرته الدعوية.

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