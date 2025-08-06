منظومة سُنن التسخير

لقد تكلمنا في المقال السابق: “الفاعلية رباعية الدفع”، المنشور في موقع الشروق أونلاين بتاريخ 23/07/2023، عن القوى النفسية التي تدفع بالإنسان إلى الارتقاء بمستويات التفاعل، والرفع من مستوى الدافعية إلى المواقع والمراتب الأفضل، ووعدنا بأن يكون لنا كلامٌ عن الميزانية التي بها يمارس الإنسان فاعليته ودافعيته في الواقع.

ومصطلح ميزانية التسخير هذا هو للمفكر الجزائري الكبير دكتور الطيب برغوث حفظه الله، أطلقه على رأس المال الذي يصرفه الإنسان في المجالات التي يمارس فيها فاعليته ودافعيته في الحياة، في إطار واجباته النهضوية ليرتقي من مستوى إلى مستوى آخر أعلى وأفضل، وتتمثل هذه الميزانية في جملة من القوانين والسنن الثابتة، مستقاة من الخبرة التاريخية، ومن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد اختزل الأستاذ الدكتور هذه القوانين في كليات قانونية ناظمة للوجود سماها ” كليات منظومة سنن التسخير” وهي أربع: كلية سنن الآفاق، وكلية سنن الأنفس، وكلية سنن الهداية، وكلية سنن التأييد.

ولفظة سنن يُقصد بها القوانين التي وضعها الله حاكمة لعلاقات الأشياء بعضها ببعض، مادة وقيما ومعاني (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) [الأحزاب 62].

وفي هذه الحياة قوانين تحكم الوجود كله وناظمة له، ولها سلطانها على الحياة البشرية وعلاقاتها بين أفرادها وفئاتها، وبين الأشياء بعضها ببعض، فهناك قوانين تحكم عالم المادة، وأخرى تحكم عالم العلاقات الإنسانية والنظم التي تسيّرها وعلاقاتها فيما بينها وبينها وبين غيرها، وجملة ثالثة من القوانين متعلقة بالعلاقة بالله واليوم والآخر، والمنظومة الرابعة التي تهيمن على هذا الوجود وهي الهيمنة الربانية والقَدَر الإلهي النافذ في الحياة، وهي منظومة رغم أنها خارج الإطار البشري، إلا أنها معروضة للاستثمار فيها من قبل البشر الساعين إلى العيش في هذه الحياة، وهي جزءٌ من ميزانية التسخير وقسم من رأس المال الموضوع بين يدي الإنسان.

كلية سنن الآفاق

هي القوانين التي تحكم عالم المادة في الحياة في كل ما يتعلق بالمسخّرات الكونية، وهذه القوانين موضوعة في ثنايا عناصر الكون كلها، كقوانين صنِّفت لكثافتها إلى علوم تُعرف اليوم بعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفلك والفلاحة والزراعة.

وواجب الإنسان كمستثمر في تعامله مع هذه المنظومة، هو الكشف عن هذه القوانين وإعمالها في إطار التفاعل الإيجابي مع الطبيعة وحركة الكون، من أجل التحكم في المادة وإخضاعها لخدمة الإنسان وقيمه العليا.

واكتشاف هذه القوانين يعلّمنا أمورا كثيرة تتعلق بعلاقاتنا بهذا لكون، سواء من جانب أن الكون يسير وفق نظام ثابت لا يتغير، أو من جانب أن هذه القوانين المكتشفة لها سلطانها على الواقع وفق نظامها الذي وضع لها، إذ لا يمكن لمن خالفها أن تحترمه أو تقدّر جهده، ومن جانب آخر أن المكتشف لهذه القوانين يتمكّن من التحكم في عالم المادة بقدر ما يتحكم في هذه القوانين وفقه نظام سيرها.

كلية سنن الأنفس

وهي القوانين المتعلقة بطبيعة الإنسان وتركيبته النفسية والاجتماعية، التي هي الأخرى تخضع لجملة من القوانين الناظمة لطبيعة الإنسان، الذي يبدو عليه التقلُّب والتغيُّر وضعف الانضباط… وهذه القوانين لا تقلّ أهمية وتأثيرا وسلطانا عن القوانين الناظمة للقوانين التي تحكم الكون، ولكنها قد تكون أخفى منها، لكون عالم المادة يخضع للتجربة والمشاهدة، فكل قانون فيه يتقرر وفق التجربة والمشاهدة، بينما عالم النفس البشرية والعلاقات الإنسانية، يستند في تقرير قوانينه إلى الخبرة التاريخية، فمن التاريخ يستخرج علم الاجتماع نظرياته وقوانينه وكذلك علم النفس والتربية والاقتصاد والسياسة… إلخ.

وكلية سنن النفس تشمل أيضا عالم النظم وبناء المؤسسات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحياة الإنسان ببعديها النفسي على مستوى الفرد والاجتماعي على مستوى الجماعة.

إن هذه القوانين الخاصة بسنن الآفاق والأنفس، ليست من خلق الإنسان وإيجاده، وإنما هي مودعة في ثنايا الوجود -الكون والعلاقات الإنسانية والحياة- (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت 53].

والآية في لغة القرآن تُطلق على المعجزة التي هي من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وتطلق أيضا على القانون الناظم للعلاقات بين الأشياء، وهي من وضع الله أيضا، والفرق بين المعجزة التي يراد بها الإعجاز فحسب، بينما القانون يراد به الحث على اكتشافه واستثماره، في إطار عملية الاستخلاف والاستثمار في المسخّرات، إذ لا ينال الإنسان من التوفيق في هذه الدنيا إلا القدر الذي اكتشف فيه هذه القوانين واستثمر فيها وأعملها وفق مقرراتها التي خُلقت عليها؛ لأن كل ذلك خاضع للمستوى العقلي للإنسان وحركته وفضوله المعرفي.

كلية سنن الهداية

وهي جملة السنن والقوانين التي تتجاوز العقل وعالمي المادة والخبرة التاريخية، إلى مستويات أخرى لا يبتّ فيها إلا الوحي، وذلك خاص بما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، وما يتفرع عن ذلك من مقررات تعبدية دينية.

ربما هذه الجملة من الكليات التي عناها محمد أركون بكتابه “اللامفكر فيه في الفكر الإسلامي”، وهي حقيقة لأنها أحكامٌ تتعلق بغيب لا يعرف عنه العقل شيئا إلا بواسطة الوحي، ولكن عيب الأستاذ أركون أنه عمَّم ذلك على باقي الفكر الإسلامي في جميع المجالات، فأوهم الناس بأن لا فكر سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، ولا تفكير علميا بالمرة في الإسلام.

والمرجع في هذه الكلية هو الوحي الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء برسالة الإسلام الخاتمة.

وما يميز هذه الكلية أنها خاصة بما لا يقوى العقل على الخوض، وذلك فيما يتعلق بالغيب من إيمان بالله واليوم الآخر والقدر والعبادة وغير ذلك من الغيبيات التي لا يحسم فيها إلا الوحي، ولا يسع العقل فيها إلا التسليم والتفهم في الإطار السنني العامّ، الذي يراعي الزمان والمكان والحال؛ لأن المطلوب في سنن الهداية ليس الاستقلال التام عن باقي الكليات السننية، وإنما هي متناغمة مع جميع ما يتماشى ومصالح الإنسان واستقامة حياته، ولذلك اعتبر من مقاصد الشارع الحكيم، أن تكون هذه القوانين الهدائية ميسورة مقدور عليها، ومما يليق بالجمهور وفي طاقة السواد الأعظم، وألا تكون مضادة لما تقرر في سنن الآفاق والأنفس.

وربما هذه الجملة من الكليات التي عناها محمد أركون بكتابه “اللامفكر فيه في الفكر الإسلامي”، وهي حقيقة لأنها أحكامٌ تتعلق بغيب لا يعرف عنه العقل شيئا إلا بواسطة الوحي، ولكن عيب الأستاذ أركون أنه عمَّم ذلك على باقي الفكر الإسلامي في جميع المجالات، فأوهم الناس بأن لا فكر سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا، ولا تفكير علميا بالمرة في الإسلام.

كلية سنن التأييد

وهي جملة القوانين التي وضعها الله داعمة للفعل البشري، عندما يشتغل وفق مقررات الكليات الثلاث السابقة، فكل من توصل إلى حقائق علمية في الكليات الثلاث السابقة، يحصل على التأييد الإلهي اعترافا له بشرعية ما قام به، ولذلك لم يفرق الله في مدده هذا بين كافر ومؤمن ممن وصلوا إلى الحقائق العلمية (‌كُلاًّ ‌نُمِدُّ ‌هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) [الإسراء 20].

والتأييد الإلهي ليس مستوى واحدا، وإنما هو مستويات، وأعلى هذه المستويات من وفق لإعمال جميع الكليات السننية، آفاقا وأنفسا وهداية، إذ راعى في كل ما يفعل ويقول القوانين والسنن الناظمة لذلك، كما جاء في الحديث القدسي المعروف “لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها….”، ودون هذه المرتبة، من تمكن من التحكم في جانب من جوانب العلوم اكتشافا وإعمالا، فهذا ينال من التأييد الإلهي القدر الخاص بذلك، دون الرضوان الإلهي الذي لا يقف عند حدود الدنيا؛ لأن ذلك لا يتحقق بمجرد التحكم في سنن الآفاق والأنفس، وإنما لا بد من تحقق سنن الهداية التي تتمثل في طاعة الله، والعمل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

إن ميزانية التسخير هذه هي رأس المال الذي يمكِّن الإنسان من التحكم في عوالم المادة والعلاقات الإنسانية والعلاقة بالله، باكتشاف قوانينها وتطبيقها في الحياة، وهذه العوالم بدورها خاضعة لمستوى فاعلية الإنسان، فإذا كان في المستوى الأدنى من الفاعلية، فإنه لا يستثمر منها إلا القدر الذي يحقق له حاجته التي يشعر بها، وإذا ارتقى إلى المستوى الثاني فإنه يرتقي إلى المستوى الذي يحقق له البقاء، فيستثمر من رأس المال هذا القدر الذي يحقق له ذلك، وإذا كان في مستوى من الفاعلية يطمح إلى الخلود القاصر من تحكم في آليات التفوق والقوة والغلبة، فإنه يستثمر من رأس المال المعروض بين يديه بقدر ذلك، وإذا ارتقى بمستوى فاعليته إلى التطلع إلى الخلود الأخروي، فإنه بلا شك يكون من المحسنين في الاستثمار في كلية سنن الهداية إلى جانب الكليات الأخرى.