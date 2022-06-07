منع أصحاب المحلات بالعاصمة من عرض السلع بالأرصفة

تكثيف الرقابة على الفنادق.. المنتجعات والأنشطة المجاورة للشواطئ..

وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر تعليمات صارمة لأعوانها من أجل الوقوف على توجيهاتها المتعلقة بمنع التجار من عرض سلعهم بمختلف أصنافها لا سيما منها الاستهلاكية، على مستوى الأرصفة والمعرضة لأشعة الشمس، تجنبا لتلفها وحفاظا على صحة المستهلك مع منع تشويه الوجه الجمالي للمدن حيث يتعرض المخالفون لإجراءات ردعية تصل إلى غاية غلق المحل لشهر، كما كثف أعوان الرقابة تواجدهم على مختلف الأنشطة التجارية قرب الشواطئ وداخل الفنادق والمنتجعات السياحية تحسبا لموسم اصطياف آمن.

وتقول في السياق، رئيسة مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية بالمديرية بورحلة، إنه وتنفيذا للقرار الولائي رقم 1986 المؤرخ في 6 مارس 2022، المتضمن إنشاء لجنة ولائية خاصة مكلفة بالتحضير للموسم، ينص على إشراف المديرية على مقياس الأنشطة التجارية يضم عديد الأعضاء ومنهم مديرية الصحة، البيئة، المصالح الفلاحية تحت إشراف المديرية، مشيرة أن كل سنة يصدر قرار يضمن إنشاء لجنة للتحضير لموسم الاصطياف وكل مديرية لها مقياس خاص بها، فمديريتهم مخصص مقياسها لمتابعة الأنشطة التجارية المحاذية للشواطئ، حيث تم عقد لقاءات مع المفتشيات الإقليمية الـ6 التابعة للتجارة لأجل تكوين لجنة فرعية على مستوى كل دائرة إدارية، في حين يمكن لها أن تستنجد بمصالح أخرى في حالة الضرورة كتعرضهم لعراقيل.

وذكرت المتحدثة أن نشاطها يرتكز على الإشراف على مطابقة الأنشطة التجارية للقواعد بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمركبات السياحية التي لها استقطاب واسع، فضلا عن الأنشطة التجارية القريبة من الشواطئ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك من أي تسممات غذائية، فضلا عن مراقبة دورية بشأن البروتوكول الصحي الذي لا يزال ساري المفعول. وقال في السياق، ممثل مديرية التجارة، العياشي دهار لـ”الشروق”، أن تدخلات الرقابة تشمل كذلك حتى الأنشطة الملازمة للغابات كبوشاوي، بواديكار، باينام، مذكرا أن المفتشيات المتبقية، تكثف الرقابة على الوحدات الإنتاجية لا سيما منهم المواد سريعة التلف وتلك التي تعرف استهلاكا كبيرا كالمثلجات والمشروبات، الملبنات والجبن، اللحوم المصبرة و”الكاشير” و”الباتي”، حيث تتم الرقابة -حسب دهار من المصنع إلى غاية تجار التجزئة لمعرفة مدى احترام سلسلة التبريد، الوسم، وعنوان المنتج، المكونات تاريخ الإنتاج ونهايته وغيرها..

ووجه ممثل المديرية، نداء إلى كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين، ضرورة التقيد بقرار عدم عرض السلع والمواد الاستهلاكية المعرضة لأشعة الشمس خاصة منها الخبز والحليب والمشروبات، مشيرا أن كل مخالفة تعرض أصحابها لعقوبات صارمة ومتابعات قضائية وغرامات مالية مع اقتراح غلق المحل لمدة لا تقل عن الشهر.