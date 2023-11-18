منع أوفرمارس من ممارسة أي نشاط رياضي لأسباب أخلاقية

قررت المحكمة الرياضية الهولندية، منع أوفرمارس من “أداء أي وظيفة” مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.

ومنع مارك أوفرمارس من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام، على خلفية إرساله صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأجاكس أمستردام.

واستقال الجناح الدولي الهولندي السابق من منصبه في فيفري 2022، بعدما أقر بإرسال “سلسلة رسائل غير لائقة” إلى بعض زميلاته وقال إنه “يخجل” من سلوكه.

وأشارت المحكمة الرياضية أن “السلوك غير اللائق” لأوفرمارس استمر لفترة طويلة وأنه تم تحديد العديد من الحالات.