منع أي إعلان ورقي بالمؤسسات الجامعية

مدير التعليم بوزارة التعليم العالي:

أكد بوكزاطة جمال، مدير التعليم للطورين الأول والثاني بوزارة التعليم العالي، أنه تقرر منع أي إعلان بطابع ورقي عبر المؤسسات الجامعية، ابتداء من الدخول القادم والمقرر في 9 سبتمبر.

وقال بوكزاطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الأسرة الجامعية “مدعوة إلى احترام الرزنامة الخاصة بتحضير انطلاق النشاطات البيداغوجية الخاصة بالسداسي الأول من السنة الجامعية الجديدة، مشيرا إلى أن الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر القادم ستخصّص للضبط النهائي لهذه النشاطات بما فيها، على وجه الخصوص، تنظيم عملية استقبال الطلبة لا سيما الجدد منهم وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشُعب والتخصصات، لضبط ورقة الطريق الخاصة بالسداسي الأول.

كما تخصّص ذات الفترة -حسب المسؤول- لتشكيل اللجان البيداغوجية وفرق التكوين وضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية والوقوف، بعدها، عن كثب على مدى جاهزية المؤسسات الجامعية في التدريس باللغة الإنجليزية لمعالجة النقائص المحتملة، مع إعداد جداول توضيحية لفائدة الطلبة تتضمن قائمة الوحدات التعليمية المختلفة الموزونة بمعاملاتها وأرصدتها، لاسيما الوحدات الأساسية الواجب اكتسابها للإنتقال إلى السنة الموالية.

وفي هذا الشأن، جدّد بوكزاطة التأكيد على أن كل هذه العمليات “سيتم تكريسها في إطار سياسة صفر ورق، باعتماد الوسائط الرقمية ومنع أي إعلان يتم بطابع ورقي داخل المؤسسات الجامعية”.

وفيما يتعلق بسير التسجيلات الجامعية النهائية، أوضح مدير التعليم للطورين الأول والثاني بالوزارة، بأن هذه التسجيلات “قد انتهت بالنسبة للطلبة الذين تحصلوا على اختيارهم الأول، على أن يقوم أولئك الذين لم يتحصلوا على اختيار من بين الـ10 بعملية التسجيل عن بُعد، مماثلة للأولى ليتعرفوا يوم 13 أوت الجاري على النتائج”.

أما عن المرحلة الرابعة من مسار التسجيلات الجامعية، فستنطلق -حسب بوكزاطة- يوم 29 أوت الحالي، لتختتم يوم 5 سبتمبر المقبل وستخصّص لمعالجة حالات التحويل الخاصة، علما بأن إجراء المقابلات الشفوية بالمدارس العليا للأساتذة تمت من 2 إلى 6 أوت الجاري.

وبخصوص ملف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، فقد أكد ذات المدير، بأنه سيتم فتح البوابة المخصّصة للخدمات الجامعية (إيواء، إطعام، نقل) من 19 إلى 23 أوت الحالي فيما خصّصت الفترة من 24 إلى 28 من نفس الشهر لفتح بوابة معالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية.