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الجزائر

منع إقامة الأعراس والولائم بالمدارس!

نشيدة قوادري
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منع إقامة الأعراس والولائم بالمدارس!
أرشيف

منعت مديريات التربية للولايات، استغلال المؤسسات التربوية ومطاعمها المدرسية، لأغراض غير تربوية خلال العطلة الصيفية، وذلك على خلفية بعض الممارسات غير القانونية، بالترخيص لإقامة ولائم وحفلات زفاف داخل المدارس.

وأمرت مديريات التربية، على غرار مديرية التربية للجزائر وسط، مفتشي التربية والتعليم للإدارة للأطوار التعليمية الثلاثة، في تعليمة تحمل رقم 117، بتطبيق القوانين ومنع استغلال المؤسسات التربوية، لأغراض غير تربوية بيداغوجية، خاصة المرسوم التنفيذي 03/10، المؤرخ في 4 جانفي 2010، المحدد لشروط الدخول لمؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها، وذلك على خلفية وقوفها على قيام بعض المديرين بمنح تراخيص لإقامة ولائم وحفلات زفاف ومآدب عشاء داخل المدارس والمؤسسات التي تعمل بالنظام الداخلي ونصف الداخلي، وكذا الترخيص بركن السيارات ليلا ونهارا خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي يعد منافيا لمهام المؤسسة التربوية.

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