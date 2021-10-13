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اقتصاد

منع إقرار تخفيضات تزيد عن 50 بالمائة لتأمين السيارات

الشروق أونلاين
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منع إقرار تخفيضات تزيد عن 50 بالمائة لتأمين السيارات

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، الثلاثاء، أنه سيتم منع إقرار تخفيضات تزيد عن 50 بالمائة بالنسبة لتأمين السيارات.

وأوضح سايس على هامش اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للشركة الوطنية للتأمين،  أنّ هذه الأخيرة كانت قد وقّعت مع شركات أخرى على “بروتوكول تحت اشراف وزارة المالية يمنع شركات التأمين من اقتراح تخفيضات على تأمين السيارات تزيد عن 50 بالمائة”.

وأضاف: “تأمين السيارات يعاني من ضغط كبير فيما يخص تخفيض الأسعار، حيث حطّمت المنافسة جميع الأرقام القياسية، مما جعل أصحاب شركات التأمين يتنافسون على حصص السوق من خلال الأسعار”، مشيرًا في هذا الصدد إلى خطر “عدم وفاء هؤلاء بالتزاماتهم”.

وأكد سايس أنّ “جميع الفاعلين في القطاع، أدركوا أنّه إذا لم يتم وضع حد لممارسات إغراق الأسعار، فإنّ شركات التأمين ستواجه المشاكل”، مشيرًا إلى أنّ البروتوكول الموقع لا يشكل البتّة “اتفاقا حول الأسعار”، في شق آخر، تطرق سايس إلى النتائج المالية لشركته، مؤكدًا أنّ “سنة 2021 تبشر بنتائج ايجابية سيما مع الانتعاش الاقتصادي”.

وأفاد أنّ رقم اعمال الشركة قد سجل نموًا بـ 6.45 % في السداسي الأول من السنة الجارية، أما “الآفاق في 31 ديسمبر المقبل فتتوقع نموًا يتراوح بين 5 و7 % لمجموع القطاع بما فيها الشركة الوطنية للتأمين”.

وخلص إلى التأكيد أنّ تأمين السيارات سجّل تراجعا بملياري دينار سنة 2020 بسبب الضريبة المفروضة على المركبات الملوثة، التي تضمّنها قانون المالية 2020 وتمّ سحبها في سنة 2021.

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