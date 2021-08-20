منع اختبار كورونا قبل التّلقيح وإلغاء التّسجيل المسبق

برقية لوزارة الصحة لتصحيح هفوات عمليات التطعيم

بطاقة مزودة برمز “QR” للملقحين مع التسجيل في أرضية رقمية

طلبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من كافة هياكلها المركزية والولائية والمحلية تسجيل جميع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا على الأرضية الرقمية المخصصة للغرض ذاته، مع إعداد بطاقة تطعيم صحي تتضمن رمز الاستجابة السريعة “QR Code” بها المعلومات الكاملة لمتلقي التطعيم.

في هذا السياق، ورد في برقية لوزارة الصحة والسكان مؤرخة في 15 أوت 2021، برقم 20/ 2021، موقعة باسم جمال فورار، تحوز الشروق نسخة منها، جملة من الإجراءات المتعلقة بعمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تهدف إلى تسهيل العملية إلى أقصى حد ممكن وجعلها متاحة على أوسع نطاق، وأدرجت جملة تعديلات على بروتوكول التطعيم ضد فيروس كورونا بهدف وصول اللقاحات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وطلب التعليمة بمباشرة تسجيل جميع عمليات التطعيم على الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض وتحيين السجلات في أسرع وقت ممكن، وتقديم شهادة تلقيح لكل مواطن يطلب ذلك، يتضمن رمز استجابة سريعة”QR CODE”، يحتوي على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتطعيم، ولا يمكن تقديم هذه الشهادة إلا إذا احتوت على كل المعلومات على غرار الحالة المدنية للمعني، تاريخ تلقي التطعيم، نوع اللقاح، ورقم دفعة المنتوج، ودونت على الأرضية الرقمية.

ووفق البرقية ذاتها، فإن شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لا تسلم إلا للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

ومنعت التعليمة وبصفة مطلقة عمليات التسجيل المسبق للمواطنين من أجل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتسهيل الإجراءات على مستوى نقاط التلقيح المعتمدة، إضافة لتسهيل عمليات التلقيح للمواطنين بغض النظر عن مكان إقامة المعني، وتوفير الجرعة الثانية للمتلقي بغض النظر أيضا عن مكان أخذ الجرعة الأولى.

كما أمرت التعليمة جميع مصالح الصحة مركزيا وولائيا ومحليا بعدم إجراء أي تحاليل المسبقة متعلقة بفيروس كورونا للمتلقي قبل أخذ جرعة اللقاح سواء تعلق الأمر بتحاليل “أر.تي-RT” و”بي.سي.أر-PCR” واختبار الأجسام المضادةAntigéniques، واختبارات المصل Sérologiques .

واعتبرت التعليمة أن استراتيجية التطعيم في الجزائر التي تم اعتمادها من خبراء التلقيح واللجنة العلمية، تهدف إلى جعل مسار التطعيم للشخص المعني يتم بأبسط طريقة ممكنة، من أجل تفويت الفرص الضائعة للتلقيح.

واعترفت وزارة الصحة في ذات الوثيقة بأن الفرض الضائعة للتلقيح عادة ما يكون سببها سوء وخلل في عملية التوجيه أو لقلة المعلومات المتعلقة بالعملية، مشيرة إلى أن رفع قدرات الاستقبال عبر النقاط المعتمدة، سمحت بتوافد أكبر للمواطنين الراغبين في التلقيح، وشددت على ضرورة تجنب التلقيح القطاعي لتجنب تبعثر الجهود.