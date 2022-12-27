منع استغلال الأطفال في الحملات الإشهارية

سلطة ضبط السمعي البصري

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها الثلاثاء، الإذاعات والقنوات التلفزيونية إلى ضرورة التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة المحددة لكيفيات مراقبة مطابقة المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري في جميع ما يبث من حملات إشهارية لأي منتوج ذي صلة بالمكملات الغذائية.

وأكدت سلطة الضبط أنه في إطار “متابعتها لموضوع الحملات الإشهارية الخاصة بالمكملات الغذائية عبر القنوات التلفزيونية أو الإذاعية”، فإنها تدعو كل وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى “ضرورة التقيد بالتعليمة الوزارية المشتركة والمحددة لكيفيات مراقبة مطابقة المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري في جميع ما يبث من حملات إشهاري لأي منتوج ذي صلة بالمكملات الغذائية”.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء “يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وسلامته والحفاظ على الصحة العمومية، خاصة بعد تنامي بعض هذه الحملات المضللة، والتي دفعت سلطة ضبط السمعي البصري قبل ذلك إلى إصدار بيان في جويلية الماضي للحد من هذه الظاهرة وضبط آليات الترويج الإعلامي لهذه المواد والمطالبة بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح ذات الصلة بموضوع منتجات المكملات الغذائية، بما فيها الوكالة الوطنية للأمن الصحي، وهو ما ترجمته فعليا هذه التعليمة الوزارية المشتركة، للتوقف عن وصف المكملات الغذائية بادعاءات علاجية ووقائية للأمراض البشرية أو ادعاءات صحية غير مبررة والالتزام أيضا بالتأكد من وجود وصحة الرمز العمودي (كود بار) على رزم المكملات الغذائية”.

وعليه، تنهي سلطة ضبط السمعي البصري إلى علم جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية بـ”وجوب تقديم رخصة تصنيف منتج المكمل الغذائي الممنوحة من طرف وزارة الصحة قبل أي عملية إشهارية” وتذكر مرة أخرى بضرورة “الامتناع التام عن استغلال الأطفال كنوع من أساليب الدعاية” وأنه “في حال إخطار السلطة بأي خروقات لهذه الأحكام، فإنها ستتخذ، وفق ما يخول لها القانون، الإجراءات اللازمة”.