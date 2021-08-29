منع البوركيني في مسابح بعض الفنادق يعود ليشعل جدلا ساخنا

في ظل غياب السياحة الخارجية

يعود الجدل حول لباس السباحة الخاص بالمحجبات، كل صيف. ويتصاعد السخط حول منعه في العديد من المنشآت السياحية والفنادق، في حين، تتضارب الآراء حول مؤيد ورافض للظاهرة. هذه السنة، وعلى غير العادة، ارتفعت أصوات المؤثرات والبلوغرز المحجبات وحتى غيرهن، عبر الستوري والفيديوهات، تنديدا بمنعهن من استعمال المسابح والشواطئ الخاصة، في ظل عدم قدرتهن على التنقل وقضاء العطلة خارج الوطن.

صعوبة السفر وإجبارية السياحة الداخلية تؤجج المقارنات بخصوص معاملة المحجبات

في وقت تفتح فيه منشآت سياحية عالمية ضخمة، أبوابها أمام السياح من مختلف الجنسيات والديانات، مقدمة أفضل الخدمات على الإطلاق، تصر مسابح مجهرية وأخرى 5 نجوم، هنا في الجزائر، على التضييق بكل السبل على المحجبات، ومنعهن من استخدام العديد من المرافق، كالمسابح، والشواطئ الخاصة، وقاعات الرياضة.. هو ما دفع البلوغر نور إلى الظهور، منذ أيام، في مجموعة ستوريهات متتالية، وهي في قمة الغضب والانفعال، قائلة: “إنها حقرة، أليس لي الحق في التمتع بالسياحة في بلدي؟ على أساس أننا نعيش في بلد مسلم، ليس من حق أي كان أن يضع قوانين عشوائية على هواه..”. وأكدت المؤثرة نور أنها سبق لها أن زارت فنادق ومسابح وحدائق مائية فخمة، في تركيا، البلد اللائكي، الذي يعج بالسياح الأجانب، ولم تتعرض إلى أي مضايقة، بل، على العكس، يتم هناك الترحيب بالمحجبات بشكل ملفت..”.

البوركيني ينقل الميكروبات ويلوث المحيط المائي

أكثر ما أثار ضغينة المحجبات هو اتفاق بعض مالكي الفنادق على هذه الفكرة، باعتبار أن القماش الكثير يعتبر بيئة لنقل وتكاثر الميكروبات، ما دفع بالبعض إلى الخروج عن صمتهن، والتأكيد على أن نوعية الأقمشة التي يصنع منها لباس السباحة المحتشم، هي ذاتها التي يتم منها تصميم المايوهات الفاضحة، فهي تجف بسرعة فور مغادرة المسبح. كما أنها انسيابية، وتسمح بمرور الماء وتجدده، فهي خاضعة للمعايير، ولا يمكن أن تشوه المنظر العام، كما يعتقد البعض أنها غير أنيقة.

جميلة بالبوركيني.. شعار أشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وفي زيارة لها إلى أحد الفنادق الفاخرة ببجاية، رفضت هبة، صاحبة صفحة DZ family the، الإفصاح عن اسمه وعنوانه، تم منع هذه الأخيرة من السباحة بالبوركيني، رغم الخلو التام للمسبح من المستخدمين، حيث صرحت بأنها دفعت مبلغا معتبرا، يتجاوز 130 ألف دينار، ليتم منعها من التمتع بغطسة في مسبح فارغ، رغم أنها حامل، وهو ما دفعها إلى القول: “إنه لا يمكن للمحجبات أن يشوهن صورة الفنادق والأماكن العامة بلباس محتشم وأنيق”. وأطلقت هاشتاج#جميلة_بالبوركيني، الذي لقي تفاعلا وتجاوبا كبيرين، وحرك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف قياسي، ما دفع حتى بعض الأنستغراموز غير المحجبات، إلى مقاطعة الفنادق التي ترفض استقبال الفتيات المحتشمات، ووقف التعاون معها في إطار الإشهار، على غرار نسرين beautynina التي أظهرت غضبها وتعجبها من قرار مماثل، عبر ستوري على صفحتها على أنستغرام، حيث أعلنت قائلة: “بالنسبة إلى الفنادق التي تفرض على المحجبات التعري والسباحة بالبيكيني، لن أتعاون معها من الآن فصاعدا..”.

معارضون يهللون لمنع الاحتشام بالفنادق الراقية

ورغم الهبة التضامنية التي وجدتها المحجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأطياف، بهذا الخصوص، إلا أن فئة واسعة أخرى ظهرت لتنتقد الحدث، باعتبار أن منع البوركيني هو قرار قديم في العديد من الفنادق، خاصة تلك التابعة إلى سلسة عالمية، التي تحمل وسم خمس نجوم، بحيث إنه عليها الخضوع لقانون عام، يفرض على جميع الفنادق التابعة حتى في الخارج ودول أوربية. واعتبر البعض أن اللباس الطبيعي للسباحة في فنادق نظيفة وعالية الجودة هو المصمم بأقل قدر من القماش، تماما كما اعتاد السياح الأجانب على ذلك، بالإضافة إلى وجود مسابح وأماكن أخرى للمحجبات كشاطئ البحر، تسمح لهن بارتداء الثوب الذي يلائمهن.