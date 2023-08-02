-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تاقجوت يتخلى عن منصبه في الاتحاد الولائي للجزائر ويتوعد:

منع الجمع بين العهدات في المركزية النقابية من القاعدة إلى القمة

حسان حويشة
  • 262
  • 0
منع الجمع بين العهدات في المركزية النقابية من القاعدة إلى القمة
أرشيف
الأمين العام الجديد للمركزية النقابية عمار تاقجوت

تخلى الأمين العام الجديد للمركزية النقابية عمار تاقجوت، رسميا عن منصبه على رأس الاتحاد الولائي للعاصمة، وهذا تماشيا مع قانون ممارسة العمل النقابي الذي يمنع الجمع بين العهدات، وشدد على أن التراكم ممنوع وسيطبق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من القاعدة إلى القمة.
وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأول للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت، في تصريح هاتفي مع “الشروق”، بأنه تخلى بالفعل عن منصبه كأمين عام للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، وهذا تماشيا مع القانون وأيضا لضمان السير الجيد للاتحاد وعدم تعطيل مصالح الاتحاد.
وأوضح تاقجوت أن “الجمع بين العهدات مارسه من كانوا قبلي ولكن أنا لا، لن أقبل به ولن أوافق عليه”، مضيفا أن القانون ينص على عدم الجمع بين العهدات ويجب الالتزام بالنصوص القانونية والنظام الداخلي والقانون الأساسي للتنظيم النقابي.
واعتبر تاقجوت أن الجمع بين العهدات يعيق حقيقة الأداء وتسيير النقابة عموما، مشيرا إلى أن من أساسيات عمله هو احترام النصوص والقوانين، ويجب أن يتم تطبيق ذلك من القاعدة أي من الاتحادات المحلية والفروع النقابية وصولا إلى القمة أي إلى قيادة التنظيم النقابي.
وعلق بالقول “المهم هو تأدية المهام بشكل جيد في منصب واحد.. الجمع بين العهدات لابد أن ينتهي”.
وبخصوص مآلات الاتحاد الولائي للجزائر، كشف تاقجوت أنه سيتم تكليف نقابي لتسييره بالنيابة لفترة قصيرة وسيكون على الأرجح من المكتب، إلى غاية اجتماع اللجنة التنفيذية الولائية التي ستفصل في الذي سيقود الاتحاد في الفترة المقبلة.
واعتبر مسؤول المركزية النقابية أنه يجب أن يفهم الجميع ضرورة احترام الهيئات والقوانين والنصوص وتطبيقها، لأنه من العيب –حسبه- أن يتم سن قوانين أساسية وأنظمة داخلية ولا يتم احترمها وتطبيقها، لذلك فإن اختيار من سيقود الاتحاد الولائي للجزائر العاصمة سيكون قرارا جماعيا وليس فرديا عبر اللجنة التنفيذية الولائية.
وكما هو معلوم فقد عاد عمار تاقجوت القيادي السباق في المركزية النقابية رسميا إلى التنظيم النقابي، مطلع شهر ماي الماضي، بعد أن أقصاه أمينها العام الأسبق عبد المجيد سيدي السعيد في عز أيام الحراك سنة 2019، وهذه المرة من بوابة الاتحاد الولائي للجزائر، الذي زكاه مؤتمره أمينا عاما جديدا بالإجماع، وحدث ذلك في إطار مبادرة المصالحة ولم الشمل التي أطلقها حينها الأمين العام بالنيابة حمو طواهرية.
وقبل يومين، شدد تاقجوت في حوار حصري مع “الشروق” على أن الأولوية حاليا هي لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمركزية النقابية، وفرض احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي لمنع الانحرافات والفساد، فضلا عن جعل القرارات تتخذ داخل الهيئات وليس من طرف الأفراد من الفرع النقابي وصولا إلى القيادة المركزية.

مقالات ذات صلة
صدام مواقف بين فرنسا والجزائر في التعاطي مع انقلاب النيجر

صدام مواقف بين فرنسا والجزائر في التعاطي مع انقلاب النيجر

وزير الداخلية يتفقد المصابين بمستشفى “الحروق الكبرى” (صور)

وزير الداخلية يتفقد المصابين بمستشفى “الحروق الكبرى” (صور)

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 أوت 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 02 أوت 2023

النيجر جزء من الأمن القومي الجزائري

النيجر جزء من الأمن القومي الجزائري

بيان من مجلس قضاء مستغانم في قضية إطلاق النار على قاضي التحقيق

بيان من مجلس قضاء مستغانم في قضية إطلاق النار على قاضي التحقيق

تحذيرات من استخدام مخابز لمواد غير صحية

تحذيرات من استخدام مخابز لمواد غير صحية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد