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الجزائر
أوامر باستغلال العطلة الصيفية للصيانة وإعادة التهيئة

منع المخيمات الصيفية بمدارس 13 ولاية ساحلية

نشيدة قوادري
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منع المخيمات الصيفية بمدارس 13 ولاية ساحلية

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين عبر 13 ولاية ساحلية، بضرورة تفادي تسخير مؤسسات التربية والتعليم كمراكز للمخيمات الصيفية، فيما دعتهم إلى أهمية استغلال العطلة الصيفية للقيام بأشغال صيانتها وإعادة تهيئتها، وذلك تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023/2024.
وتبعا لإرسال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الحامل لرقم 8844 المؤرخ في 5 جوان المنصرم، والموجه إلى ولاة الجمهورية، أصدرت الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية منشورا وزاريا يحمل الرقم رقم 419 مؤرخ في 18جوان، تحث من خلاله مديري التربية لـ13 ولاية سياحية، على اتخاذ كل التدابير الإجرائية والتنظيمية، لمنع استغلال المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، لأغراض غير تربوية، كتسخيرها كمراكز للمخيمات الصيفية، على اعتبار أنه قد تقرر تحويلها إلى مراكز لتكوين الأساتذة المدمجين المتربصين تكوينا بيداغوجيا تحضيريا في مواد عديدة وعلى مدار 34 يوما، أي من الفترة الممتدة من الفاتح جويلية وإلى غاية 3 أوت القادم.
وأوضحت الأمينة العامة الوزارة، في نفس المنشور الوزاري، بأن القرار الوزاري يشمل 13 ولاية ساحلية ويتعلق الأمر بولايات بجاية، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر بمديرياتها الثلاث وسط وشرق وغرب، جيجل، سكيكدة، عنابة، مستغانم، وهران، بومرداس، الطارف، تيبازة وعين تيموشنت.
ودعت نفس المصالح مديري التربية للولايات المعنية، إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للمنشور الوزاري والتطبيق الصارم له، مع الحرص على استغلال العطلة الصيفية للقيام بأشغال صيانة كافة المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة وإعادة تهيئتها، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وفي سياق مغاير، طلبت المصالح ذاتها من مديري التربية، الانطلاق في التحضير الجيد لإطلاق عملية بيع الكتاب المدرسي وتوزيعه بالكميات الكافية والوفيرة في إطار المجانية، لكي يتسنى لكافة التلاميذ المعنيين الاستفادة من هذا السند البيداغوجي.

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