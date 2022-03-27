منع الوكالات السياحية من نشر إعلانات العمرة

دعت وزارة السياحة من خلال مديرياتها الجهوية بسحب جميع الإعلانات والإشهارات التي تروج للعمرة خلال شهر رمضان المبارك والتي نشرت من قبل بعض الوكالات السياحية.

وطلبت مديريات السياحة عبر مختلف الولايات بسحب جميع الاعلانات والإشهارات التسويقية لبيع منتوج العمرة، والتي جاءت عقب التوجيهات الصادرة من السلطات والقاضية بفتح التسجيلات لآداء مناسك العمرة.

وأمرت بالتريث إلى غاية الإنتقاء والنشر الرسمي للوكالات المعتمدة وكذا انتظار الصدور الرسمي لبرنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية وباقي الشركات التي ستنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة.