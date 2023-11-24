منع بيع الزبائن لسيارات شيري قبل 5 سنوات.. الشركة توضح

نشرت شركة “أوتو ليدر كومباني”، ممثل علامة السيارات الصينية “شيري” في الجزائر “توضيحا هاما” حول التصاريح الأخيرة القائلة بعدم السماح لمشتري السيارة بإعادة بيعها قبل 5 سنوات.

الشركة وفي بيانها الذي نشرته اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، قالت “نعلم زبائننا الكرام، أن التصريح المتعلق بعدم بيع سيارة شيري لمدة 5 سنوات، أخذ سياقا آخر وتم فهمه بطريقة خاطئة “التصريح كان مفاده محاربة السماسرة والمضاربين”.

لتقول في الأخير “لا يحق لنا بأي شكل من الأشكال أن نفرض على الزبون الفترة التي يتوجب عليه بيع مركبته، لتقديرنا أن الزبون له كل الحرية في التصرف فيها”.

وقد انطلقت أمس الخميس، 23 نوفمبر، عملية التسويق الرسمي لـ 15 نوعا من سيارات “شيري” الصينية، عبر 20 نقطة بيع على كامل التراب الوطني. وتتراوح أسعار سيارات “شيري” التي سيتم تسويقها في الجزائر، من 199 مليون سنتيم إلى 484 مليون سنتيم.