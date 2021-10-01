منع بيع الكتاب المدرسي في المؤسسات التعليمية.. بلعابد يرد

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، على أنه لم يمنع بيع الكتب في المؤسسات التعليمية إطلاقا، ولم يطرأ أي تغيير على كيفيات اقتناء الكتاب المدرسي.

وقال بلعابد، الخميس، خلال أشغال ندوة وطنية حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية أن توفير الكتاب المدرسي للمتعلم على مختلف صيغه يجب أن يتمّ بالأولوية داخل هذه المؤسسات.

وأضاف الوزير أن المدرسة أقرب مرفق لاقتنائه، كما أكد أنه لا توجد أي ندرة في الكتاب الذي تم طبع عناوينه أكثر من تعداد التلاميذ وإيصاله عبر المراكز الولائية لتوزيع الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات التعليمية.

كما ألح الوزير، على فتح معارض للكتاب المدرسي كلما اقتضت الضرورة، شريطة أن تكون في المناطق التي يكثر فيها الطلب، مع ضرورة إعداد خارطة لنقاط البيع بكل مديرية تربية تنشر على صفحاتها الرسمية وفي الأماكن العمومية، ليكون الجميع على علم بها.