منع تجوال وتوقف الدراجات النارية بمحيط المؤسسات التربوية

عقوبات صارمة والحجز لمدة 30 يوما للمخالفين

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات صارمة إلى رؤساء البلديات ومن ثم إلى المصالح الأمنية العاملة في الميدان “الشرطة والدرك الوطنيين”، تقضي بمنع أصحاب الدرجات النارية من التوقف العشوائي والتجوال أمام المؤسسات التربوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن التلاميذ وحمايتهم من الأخطار المحتملة.

التعليمة جاءت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 381 / 04 المحددة للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، حيث يمنع التجوال والتوقف بالدرجات النارية مهما كان نوعها بالقرب من المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة “ابتدائيات، متوسطات، ثانويات”، وهذا حرصا لحماية التلاميذ وضمان أمنهم داخل وخارج محيط المدارس، بعد ما تم تسجيل الارتفاع الملحوظ لظاهرة توقف الدراجات النارية بمحاذاة المؤسسات التربوية والتي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المتمدرسين وتعرقل حقهم في التعلم في ظروف آمنة ومريحة.

وبموجب هذا الإجراء، يمنع منعا باتا توقف الدراجات النارية بمختلف أنواعها بالقرب من المؤسسات التعليمية عبر كامل تراب البلدية، حيث أن كل مخالف لهذه التعليمة سيتعرض لعقوبات صارمة من خلال حجز المركبات المخالفة ووضعها في المحشر البلدي لمدة 30 يوما، مع تحميل أصحابها تكاليف الحجز.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العديد من البلديات عبر الوطن دعوات متزايدة لتشديد إجراءات السلامة المرورية في محيط المدارس، للحد من المخاطر الناجمة عن التوقفات العشوائية والسرعة المفرطة واستعمال الدراجات النارية من دون انضباط.

وفي هذا السياق، اتخذت كل من قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني إجراءات صارمة من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية، من خلال فرض رقابة مشددة على الدرجات النارية، بعد أن وردت تقارير أمنية إلى المصالح ذاتها تفيد بتورط أصحابها في حوادث مرور رهيبة عبر الطرقات القريبة من المدارس والمتوسطات والثانويات، كما تبين أيضا أن هذه الدراجات تحولت إلى أداة يستعملها المجرمون في التهريب، ترويج المخدرات، السرقات، حيث يقوم مستخدموها المجهولو الهوية بمهاجمة المارة وسرقة أغراضهم.

وبالمقابل، فقد نظمت مصالح الشرطة والدرك الوطنيين تزامنا مع الدخول المدرسي حملات تحسيسية بمختلف المؤسسات التربوية تحت شعار “لدخول اجتماعي آمن.. احترموا قانون المرور”، ركزت من خلالها على الجانب الوقائي، خاصة في مجال السلامة المرورية وحماية التلاميذ من مخاطر الطرق، حيث تم تعزيز التواجد الأمني أمام المدارس والثانويات.