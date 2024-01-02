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أوامر بتصحيح أخطائهم في غضون 45 يوما

منع تحويل مترشحي “البيام” و”البكالوريا” بعد 15 جانفي

نشيدة قوادري
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منع تحويل مترشحي “البيام” و”البكالوريا” بعد 15 جانفي
أرشيف

دخلت وزارة التربية الوطنية، من خلال مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، في مرحلة جد متقدمة من التحضير لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024، من الناحيتين التنظيمية والمادية، إذ وجهت تعليمات لمديري التربية للولايات تحثهم على أهمية منع تحويلات المترشحين من مؤسسة تربوية لأخرى بعد تاريخ 15 جانفي الجاري.
وبناء على رزنامة العمليات المتعلقة بالتسجيلات في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا المصادق عليها مؤخرا، أكدت الوزارة الوصية، على أن عملية المصادقة على صحة المعلومات الخاصة بالمستوى الدراسي للمترشح الحر التي انطلقت في 24 ديسمبر الفارط، لابد أن تنقضي في 15 جانفي الجاري.
ولفتت الوزارة الوصية إلى أن مديري التربية للولايات ومديري المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، مطالبون وجوبا بتسليم الوثائق الخاصة بعملية تسجيل المترشحين المتمدرسين والأحرار إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في ظرف 14 يوما من تاريخ اليوم، أي قبل 15 جانفي الجاري كآخر أجل.
وإضافة إلى ذلك، طلبت الوزارة من مديريها التنفيذيين أهمية الحرص على دراسة ومعالجة الحالات التي لم يتم المصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التربوية، أو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك في فترة أسبوع، أي ابتداء من يوم الاثنين 15 جانفي الجاري وإلى غاية 22 منه.
كما جدّدت الوصاية التأكيد على أنه سيعاد فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من الفاتح فيفري وإلى غاية الـ15 منه، وذلك لأجل التأكّد من التسجيلات في الامتحان ومن صحة البيانات، فيما طلبت من مديري المؤسسات التعليمية أو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، أهمية التكفل بمهمة تصحيح الأخطاء المبلّغ عنها من طرف المترشحين قبل يوم الخميس 15 فيفري كآخر أجل.
والجدير بالذكر، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024، ودفع حقوق التسجيل باعتماد خدمة الدفع الإلكتروني قد جرت في ظروف عادية، وذلك في الفترة بين 21 نوفمبر و21 ديسبمر الفارط، خاصة بعد قرار الوصاية التخلي كليا عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين، من خلال الاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي.

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