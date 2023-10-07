منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة.. بلعابد ولعقاب يوضحان

رد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على موضوع منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة، وذلك على هامش افتتاح أشغال الندوة الإعلامية التقييمية لعمليات التوظيف في مختلف القطاعات.

وأوضح بلعابد أن برنامج التعليم هوية مجتمع وقيم وثقافة، وكل القوانين تفرض تطبيق البرنامج الوطني دون سواه، مشيرا أن قطاع التربية يشهد تحولاً مستمراً بفضل الإجراءات الجريئة والسيادية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف أن بعض المؤسسات باشرت برامج أجنبية بدون ترخيص، والدولة فرضت الالتزام بالبرنامج الوطني.

من جانبه قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، أنه لا يمكن تدريس أي برنامج دون وجود اتفاقية بين البلدين، مشيرا أن هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المؤسسات، التي ينبغي عليها العمل ضمن القوانين واللوائح الدولية.

وأضاف: “والآن الدولة تسترجع هيبتها وألزمتهم بالبرامج الوطنية”.

وأثار قرار السلطات الجزائرية منع تدريس المنهاج الفرنسي في المدارس الخاصة جدلا كبيرا في البلاد. ويرى كثيرون أن القرار سيادي يدعم الهوية الوطنية الجزائرية.

يذكر أن وزارة التربية في البلاد كانت قد أبلغت أكثر من 500 مدرسة خاصة بأن اتباع المنهاج الفرنسي«ممنوع وينبغي التخلي عنه فوراً».

وتوعدت الوزارة باللجوء إلى القضاء في حال عدم التقيد بالقرار الذي اعتبرته وسائل إعلام فرنسية بمثابة «مطاردة» للغة الفرنسية في البلاد.