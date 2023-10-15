منع تغطية الملاعب بِالعشب الاصطناعي في أوروبا

ملعب بِعشب اصطناعي في أحد بلدان أوروبا.

تتوقّف اتحادات الكرة في أوروبا عن تغطية أرضيات الملاعب بِالعشب الإصطناعي، في آجال لا تتجاوز ثماني سنوات من الآن.

وأصدرت المُفوّضية الأوروبية قرارا، يقضي بِمنع استعمال العشب الاصطناعي غطاء لِأرضيات الملاعب، في بلدان القارّة العجوز.

وجاء في آخر بيان للمُفوّضية الأوروبية بِهذا الشّأن: “تتّخذ المُفوّضية الأوروبية خطوة جديدة مهمّة لِحماية البيئة، من خلال اعتماد تدابير تحدُّ من المواد البلاستيكية الدقيقة المضافة عمدا إلى المنتجات. وبِموجب التشريعات الكيميائية للاتحاد الأوروبي، ستَمنع القواعد الجديدة إطلاق حوالي نصف مليون طن من المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة”.

وأضاف بيان المفوضّية قائلا إن: “أرضية العشب الاصطناعي للملعب، أكبر مصدر لانبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة المُضافة عمدا. وتمنح أوروبا مهلة ثماني سنوات لِجميع الدول للتخلّص من العشب الاصطناعي”.

للإشارة، فإن “الفيفا” بدأت في سنة 2003، تسمح بِاستعمال الملاعب المعشوشبة اصطناعيا بِاحتضان المقابلات الدولية الرّسمية. وانطلقت “التجربة” بِتظاهرة كأس العالم أشبال بِفنلندا، على اعتبار أن البلد يقع في شمال أوروبا ومجاور للقطب الشمالي، الأمر المُرادف لِكثرة الأمطار وتدهور البساط الطبيعي.