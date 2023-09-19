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رياضة
الرابطة الثانية لكرة القدم "هواة"

منع ثمانية أندية من الانتدابات

ع. ع
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منع ثمانية أندية من الانتدابات

منعت ثماني فرق تنشط ضمن بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم من انتداب لاعبين جدد، تحسبا للموسم الجديد، حسب القائمة المحينة التي أعلنت عنها الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، مساء الاثنين، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

وأوضحت الهيئة الكروية في بيانها، أن الوثيقة التي قدّمتها الغرفة الوطنية لفض النزاعات تضمنت أسماء الفرق التالية: اتحاد الحراش، اتحاد عنابة، نصر حسين داي، مولودية قسنطينة، جمعية عين مليلة، أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية (هواة)، التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، قد أجّلت إلى تاريخ 29 و30 سبتمبر الجاري بسبب المشاكل المختلفة والمتعدّدة التي واجهتها بعض الأندية في الإعداد للموسم الكروي الجديد (2023- 2024)، من الجوانب التنظيمية والمالية والمنشآت، وفق ما حرصت الهيئة المسيّرة للمنافسة على توضيحه.

وينتظر أن يمنح قرار الرابطة بتأجيل موعد انطلاق البطولة بنحو أسبوع الأندية المعنية فسحة من الوقت، من أجل تسوية مشاكلها. 

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