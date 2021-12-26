منع ذبح الأبقار الحلوب.. وزارة الفلاحة تحذر المسالخ المخالفة

كشف مدير مصلحة البيطرة بوزارة الفلاحة، عماد ادريس، أن الوزارة اتخذت قرارا بمنع ذبح الأبقار الحلوب، وستتابع قضائيا المسالخ التي تمارس الذبح غير القانوني لهذه الأبقار.

وكشف ادريس، الأحد، في حديث للقناة الإذاعية الثالثة قائلا: “لقد سطرنا برنامجا خاصا لسنة 2022 من أجل زيادة إنتاج الحليب الطازج عبر استيراد الأبقار الحلوب، بهدف تزويد مزارع المواشي التي أصبحت فارغة، موازاة مع ذلك سنحمي هذه المواشي من خلال فرض عقوبات على “المسالخ التي تمارس الذبح غير القانوني للأبقار الحلوب”.

وأشار المتحدث أن تعليمات “صارمة” أعطيت للمفتشين البياطرة على مستوى المسالخ لتعزيز مراقبتهم ضد هذه الممارسات غير القانونية و الشروع في الإجراءات القضائية ضد المخالفين.

وتابع إدريس قائلا أنه إضافة الى استيراد الأبقار الحلوب والعجول الكاملة فإن الوزارة تعتزم زيادة تطوير مزارع الألبان من خلال الترويج لمشاتل الأبقار على المستوى المحلي.

كما أوضح أن وزارة الفلاحة تنوي إلزام المربين بتأمين قطيع الماشية ضد أمراض المجترات ونفوقها.

وأوضح ادريس أنه من شأن جميع هذه الاجراءات أن تسمح بزيادة حجم الحليب الطازج (الذي يتم جمعه لدى المربين) المقدر حاليًا بـ 800 مليون لتر سنويًا وتقليل استيراد مسحوق الحليب الذي يبلغ حوالي 500000 طن / سنويًا بقيمة 1.2 مليار دولار.

في هذا الخصوص، تعتزم الوزارة تحسين نظام تتبع استيراد المسحوق من أجل تجنب الندرة الناجمة عن تحويل هذه المادة الأولية الموجهة حصريا لإنتاج حليب الأكياس.

وخلص الى القول “لهذا قمنا بمراجعة قوائم مستوردي مسحوق الحليب” مضيفا أن ” هذه القوائم تصل عبر منصة رقمية علما أن الإعفاءات تصدر في نفس اليوم”.