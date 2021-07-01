منع رؤساء الاتحاديات من البقاء في مناصبهم لِأكثر من عهدتَين

ألزمت وزارة الشباب والرياضة رؤساء الاتحاديات، بِعدم البقاء في مناصبهم لِأكثر من عهدتَين.

جاء ذلك استنادا إلى المرسوم التنفيذي الذي يتعلّق بِانتخابات الاتحاديات الرياضية، الصادر في الجريدة الرسمية بِتاريخ الـ 22 من جوان الماضي.

وتدوم كل عهدة أولمبية مدّة أربع سنوات، أو ثمانية أعوام لِمن يشغل المنصب في فترتَين متتاليتَين.

ويحق لِكل رئيس اتحادية شغل منصبه في ولايتَين على أقصى تقدير، سواء بِصفة متتالية، أو منفصلة (يعود بعد فترة من الزمن ويترشّح).

ويبدأ تطبيق اللوائح الجديدة انطلاقا من العهدة الأولمبية الحالية 2021-2024.

ونصّت اللوائج الجديدة أيضا على منح الفرصة لِإطارات الحركة الرياضية بِالترشّح لِمناصب رؤساء الاتحاديات، وفي طليعتهم المُتوّجين بِالميداليات في الألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية (ذوي الاحتياجات الخاصة) أو البطولات العالمية.

وتكشف هذه الخطوة سعي السلطات العمومية لـ “دمقرطة” الاتحاديات الرياضية، وأيضا تجفيف منابع الفساد.

وأُثير جدل كبير في الساحة الرياضية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد غرق عديد الاتحاديات في طوفان الفساد أبرزها “الفيفا”، ناهيك عن استئثار كمشة من الإطارات بِسلطة صنع القرار وامتصاص رحيق الامتيازات المادية والأرباح. ودعت أسرة الرياضة الدولية بِهذا الصدد إلى إعادة النظر في العهدات الأولمبية للرؤساء، ومحاربة فساد الإطارات بِلا هوادة.