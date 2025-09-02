منع سير الشاحنات الثقيلة في العاصمة خلال هذه الفترة

تحسبا لمعرض التجارة البينية الإفريقية

أعلنت ولاية الجزائر عن قرار منع سير المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى العاصمة لمدة يومين ابتداءً من 2 سبتمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة ليلاً، إلى غاية 4 سبتمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة ليلاً، وذلك لضمان انسيابية حركة المرور بمناسبة انعقاد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025).

وأوضح بيان للولاية أن هذا الإجراء يستثني عدداً من المركبات، من بينها شاحنات التزود بالوقود، شاحنات التموين بالمواد الغذائية، الشاحنات التابعة للمؤسسات العمومية الولائية، شاحنات تابعة للبلديات، شاحنات تزويد المؤسسات بالأكسجين، وشاحنات التدخل لمؤسسات سونلغاز والجزائرية للمياه، بالإضافة إلى شاحنات التابعة لمتعاملي الهاتف النقال واتصالات الجزائر.

كما أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق مؤقت للفضاء الطرقي “عين بنيان – الكاليتوس” بالمقاطعة الإدارية للشراقة خلال الفترة الممتدة من 2 سبتمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة ليلاً، إلى غاية 5 سبتمبر 2025 على الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت الولاية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وضمان حسن سير الفعاليات، مقدمة اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجر عن هذا الترتيب المؤقت.