منع سير مركبات الوزن الثقيل بالعاصمة لمدة 3 أيام

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، الأحد، منع سير مركبات الوزن الثقيل لمدة ثلاثة أيام على مستوى إقليم الولاية، وهذا لضمان السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية.

وحسب بيان للولاية فقد تقرر منع سير كل المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقيلم الولاية وهذا بداية من يوم الإثنين 31 أكتوبر إلى غاية 2 نوفبر على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

ويُستثنى من القرار شاحنات التزود بالوقود، وشاحنات التموين بالمواد الغذائية، وشاحنات التدخل لمصالح “سيال” وسونلغاز، بالإضافة إلى شاحنات الأشغال التابعة للمؤسسات الولائية والبلدية.