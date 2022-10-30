-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منع سير مركبات الوزن الثقيل بالعاصمة لمدة 3 أيام

الشروق أونلاين
  • 68
  • 0
منع سير مركبات الوزن الثقيل بالعاصمة لمدة 3 أيام
ح.م

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، الأحد، منع سير مركبات الوزن الثقيل لمدة ثلاثة أيام على مستوى إقليم الولاية، وهذا لضمان السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية.

وحسب بيان للولاية فقد تقرر منع سير كل المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقيلم الولاية وهذا بداية من يوم الإثنين 31 أكتوبر إلى غاية 2 نوفبر على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

ويُستثنى من القرار شاحنات التزود بالوقود، وشاحنات التموين بالمواد الغذائية، وشاحنات التدخل لمصالح “سيال” وسونلغاز، بالإضافة إلى شاحنات الأشغال التابعة للمؤسسات الولائية والبلدية.

مقالات ذات صلة
بالصور.. إجلاء عائلات بسبب حرائق الغابات في الشلف

بالصور.. إجلاء عائلات بسبب حرائق الغابات في الشلف

بالصور.. “فرقة المزوَد” في شوارع الجزائر عشية القمة العربية

بالصور.. “فرقة المزوَد” في شوارع الجزائر عشية القمة العربية

السيارات… نهاية المضاربة

السيارات… نهاية المضاربة

فرنسيون يتجندون ضد تكريم أحد إرهابيي “المنظمة السريّة”

فرنسيون يتجندون ضد تكريم أحد إرهابيي “المنظمة السريّة”

الوزير عون:  الجزائر على رأس الدول العربية في تأمين احتياجاتها الدوائية

الوزير عون:  الجزائر على رأس الدول العربية في تأمين احتياجاتها الدوائية

البيع في المزاد العلني إلكترونيا بداية من 2023

البيع في المزاد العلني إلكترونيا بداية من 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد