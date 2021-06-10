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الجزائر

منع سير مركبات نقل البضائع من الجمعة إلى الأحد

الشروق أونلاين
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منع سير مركبات نقل البضائع من الجمعة إلى الأحد

تقرر، الخميس، منع سير كل المركبات المخصصة لنقل البضائع وكذا صهاريج الوقود من ليلة الجمعة إلى يوم الأحد، تحسبا للانتخابات التشريعية.

وأكد موقع طريقي المختص في السلامة المرورية والتابع للدرك الوطني نقلا عن وزارة الداخلية أنه “يمنع سير كل مركبة لنقل البضائع وكذا صهاريج الوقود ابتداء من يوم 11 جوان 2021 على الساعة 00:00 وإلى غاية 13 جوان 2021 على الساعة 5:00 صباحا”.

وأوضح أن المنع يشمل  كذلك نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية خلال نفس الفترة، في حين يستثنى من هذا القرار المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية (حليب، دقيق، لحوم، فواكه).

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار جاء تحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية، وصدر عن مصالح وزارة الداخلية طبقا للقرار الوزاري المتضمن سير مركبات النقل.

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