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رياضة

منع عرض أشرطة الفيديو عن مقابلات البطولة في مواقع التواصل

علي بهلولي
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منع عرض أشرطة الفيديو عن مقابلات البطولة في مواقع التواصل
ح.م
لقطة من مباراة وفاق سطيف وضيفه شباب بلوزداد في بطولة الموسم الحالي.

أمرت رابطة الكرة المحترفة رؤساء أندية البطولة الوطنية، بِالتوقّف عن بثّ الصور التلفزيونية لِمقابلات فرقهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار في رسالة مُوجّهة حديثا إلى مسؤولي الأندية، إن التلفزيون العمومي الجزائري هو المالك الحصري لِصور مقابلات بطولة القسم الوطني الأوّل.

وأضافت أن مواقع الأندية بِإمكانها تسجيل صور تلفزيونية لِفرقها، لكن لِاستعمالها من قبل الجهاز الفني في التدريبات (التحليل عن طريق الفيديو)، وليس لِنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت رابطة الكرة المحترفة البيان، تقول إن رؤساء الأندية مُطالبون بِأن يُبلّغوا موظَّفيهم المُكلّفين بِالإعلام بِالتقيّد بِهذا الأمر.

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