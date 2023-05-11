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رياضة
استنادا إلى وسيلة إعلام فرنسي

منع غويري من صوم رمضان يُحرّضه على تمثيل ألوان الجزائر

علي بهلولي
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منع غويري من صوم رمضان يُحرّضه على تمثيل ألوان الجزائر
الأرشيف
أمين غويري بِزيّ منتخب فرنسا للآمال.

قالت وسيلة إعلام فرنسي شهيرة، الخميس، إن منع اللاعب أمين غويري من صوم رمضان، عامل يُحرّضه على اتّخاذ قرار تمثيل ألوان منتخب الجزائر.

وأوضحت مجلّة “فرانس فوتبال” أن بعض اللاعبين من منتخب فرنسا للآمال، مُنعوا من صوم رمضان خلال تربّص أجروه في أواخر مارس الماضي، بينهم المهاجم أمين غويري.

وأضافت أن غويري (23 سنة) مُستاء من هذه الضغوطات، ويُفكّر في تغيير الجنسية الرياضية، وتمثيل ألوان منتخب بلاده الأصلية الجزائر. عِلما أن لوائح “الفيفا” تسمح له بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”، ذلك أن لاعب نادي ران لم يُشارك مع أكابر “الديكة” في مقابلات رسمية (بل حتى الودّية).

وبِلغة وأسلوب يُظهران انزعاجه، نفى موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي ما ذهبت إليه “فرانس فوتبال”، وزعم أن أمين غويري لم يطلب من مدرب منتخب “الزّرق” للآمال صوم رمضان في مارس الماضي، وأنّه مُنشغل بِخوض بطولة أمم أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة، بِرومانيا وجورجيا ما بين أواخر جوان ومنتصف جويلية المُقبلَين. وأشار إلى المصدر بِجهة “غامضة”، مُمثّلة في أشخاص مُقرّبين من غويري.

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