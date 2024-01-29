منع مؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل عبر مقطع “الأخضرية – الجزائر”

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن منع مؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل عبر مقطع الأخضرية اتجاه الجزائر بسبب إطلاق عملية صيانة بداية من الثلاثاء على الساعة 8 صباحا.

وقالت الشركة أن المنع جاء بهدف تحسين السلامة المرورية بمقطع الطريق السيار الأخضرية – بودربالة بولاية البويرة اتجاه الجزائر، والذي عرف تدهورا لبعض أروقته بالخصوص الأروقة المخصصة لمركبات الوزن الثقيل مما أدى إلى ظهور تشوهات واهتراءات، جراء الإجهاد الكبير الذي تسبب به الحمولة الزائدة غير القانونية.

وأعلمت الجزائرية للطرق السيارة كافة مستعملي الطريق السيار عن اطلاق عملية صيانة للمقطع المذكور على مسافة 4 كلم 300 ، مع تجديد أرضية الطريق و الإشارات الأفقية و تدعيم نظام الإشارات المرورية العمودية وترتب عنه:

1-المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل بمقطع الأخضرية – بودربالة بولاية البويرة اتجاه الجزائر ، لمدة شهر 01، مع تحويل مسارها الى الطريق الوطني رقم 05 ، بدءا من يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 الساعة 08 سا 00 صباحا.

2- خروج مركبات الوزن الثقيل الاجباري من الطريق السيار الى ط. و 5 يكون من محول الأخضرية غرب.

3-عودة مركبات الوزن الثقيل من ط. و 5 الى الطريق السيار ممكن عبر محول بن رحمون للطريق الاجتنابي للجزائر أA2.

وأشارت الشركة إلى أن مركبات الوزن الثقيل للنقل المشترك غير معنية بقرار التحويل.

كما أعلنت الجزائرية للطرق السيارة أنها، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة أثناء عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل.