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منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” بسبب حذائه

الشروق أونلاين
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منع مخرج كندي من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان “كان” بسبب حذائه
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أعلن المخرج الكندي كيفلين ريدفيرز أنه مُنع من المرور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الـ75، لارتدائه زوجًا من أحذية الموكاسين التقليدية.

قال كلفن ريدفرز، الذي حضر المهرجان ضمن وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين، إنه لم يُسمح له بالمشي على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Les Amandiers ، بطولة الممثلة الفرنسية فاليريا برونيشي؛ لأن مسؤولي المهرجان رأوا أن حذائه التقليدي لا يتماشى مع قواعد اللباس التي تم وضعها للضيوف”.

وأضاف أن المسؤولين وافقوا على السير على السجادة الحمراء في إحدى الحالات، وهي استبدال حذائه التقليدي بآخر أكثر رسمية، على الرغم من امتثاله للقوانين، إلا أنه يأمل أن يعيد منظمو المهرجان، من خلال الحديث عن تجربته، التفكير في ما يمكن اعتباره زيًا رسميًا ؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل ثقافات مختلفة على السجادة الحمراء.

بعد ساعات من الحادثة، أكد ريدفيرز أنه التقى بكبار مسؤولي المهرجان الذين اعتذروا له، ودعوه إلى العرض الأول لفيلم David Cronenberg Crimes of the Future ، بحذائه التقليدي.

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