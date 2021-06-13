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الجزائر

منع مراسل “الشروق” من حضور الفرز

الشروق
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منع مراسل “الشروق” من حضور الفرز
أرشيف

في سابقة خطيرة تحدث بمركز الانتخاب بالمدرسة الابتدائية فاتح محمد بحي شميريك بغليزان وأثناء بداية عملية فرز أصوات الناخبين لانتخابات 12 جوان وعلى الساعة الثامنة مساء، حاول مراسل جريدة الشروق بولاية غليزان ناصر بلقاسم دخول المركز لحضور عملية الفرز للتغطية الإعلامية، لكنه منع من الدخول من طرف رئيس المركز رغم انه قدم بطاقة الاعتماد وأمر بمهمة للمعني بحضور أعوان شرطة كانوا أمام باب المركز، لكن الرئيس أصر على منعه من الدخول، كما تصرف بأسلوب غير لائق مع مراسل “الشروق” قبل أن يغلق الباب في وجهه، وقد حاول ذات المراسل الاتصال هاتفيا بمندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإبلاغه بالأمر، غير انه تعذر عليه ذلك مما أدى بالمراسل إلى مغادرة المركز دون تغطيته لعملية الفرز وهو ما يخالف مقتضيات أحكام القانون 01/21 المنظم للانتخابات الذي ينص على أن عملية الفرز مسموح فيها حضور المواطنين بما فيها رجال الإعلام على حد سواء.

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