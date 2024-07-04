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الجزائر

منع مرور مركبات الوزن الثقيل عبر هذه الطرقات

الشروق أونلاين
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منع مرور مركبات الوزن الثقيل عبر هذه الطرقات

أعلن مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، الخميس، عن منع مرور مركبات الوزن الثقيل من 1 جويلية إلى غاية 30 أوت على مستوى عدة طرق وطنية ببجاية.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية “طريقي” أن منع مرور  مركبات الوزن الثقيل سيكون خلال فترة موسم الاصطياف. وهذا على مستوى الطرق الوطنية رقم 09 و24 و43. وكذا الشطر الخاص بالطريق الوطني رقم 26 (من تقريت بلدية سوق أوفلة اتجاه بجاية إلى غاية محور الدوران القصـر).

وستمتد فترة منع المركبات من المرور، من 1 جويلية إلى غاية 30 أوت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا.

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