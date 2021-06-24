منع مسافرين من التنقل إلى الخارج.. المديرية العامة للأمن الوطني توضح

فندت المديرية العامة للأمن الوطني،الخميس، الخبر الذي تم تداولته عبر وسيلة إعلامية ، بخصوص منع مصالحها بمطار العاصمة مسافرين حاملين للتأشيرة (C) من السفر إلى الخارج.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني: “إن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن مصالح المديرية العام للأمن الوطني لم تعد تعمل بالإجراء المتعلق بالتصريح بالخروج، منذ تاريخ 04 جوان 2021”.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن كل تدابير الدخول إلى الدول الأجنبية، تخضع بشكل حصري إلى قيود محددة مسبقا من طرف سلطات هذه الدول، التي توكل مهمة مراقبتها وتطبيقها إلى شركات الطيران الدولية.