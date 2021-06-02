منع مواطنين جزائريين من التنقل عبر الخطوط القطرية

اشتروا التذاكر بصفة عادية وتفاجئوا بالمنع بسبب رخصة الخروج

تفاجأ الجزائريون المسافرون عبر شركة الخطوط الجوية القطرية مساء الأربعاء من منعهم من السفر بحجة عدم امتلاك رخصة الخروج رغم إلغاءها مؤخرا من قبل السلطات الجزائرية.

وتم منع حوالي 120 شخص أغلبهم من الطلبة والعمال وحاملي تأشيرات التجمع العائلي والعلاج من السفر في الرحلة المبرمجة على الساعة 15.30 من مطار هواري بومدين ، بالرغم من تسجيلهم على مستوى المطار وحتى المرور على منطقة العبور ومنهم حتى من تم إنزاله من الطائرة بحجة عدم تقديم رخصة الخروج من التراب الوطني.

وشرح أحد المسافرين في اتصال بالشروق بأنهم اقتنوا التذاكر بشكل عادي بعد تلقي الخطوط الجوية القطرية الضوء الأخضر لبيع التذاكر دون رخصة الخروج مثلما كان معمولا به من قبل، إلا أنهم تفاجئوا بعد استكمال جميع إجراءات السفر من إرجاعهم من المطار، والسبب-يقول – هو تعليمة لم يعرف مصدرها بعد وصلت لإدارة المطار لمنعهم من الخروج على متن القطرية ، واستغرب المتحدث من هذا الإجراء لاسيما وأنه اتصل بوزارة الداخلية للاستفسار وتم إعلامه رسميا بإلغاء شرط الرخصة.

وأفاد ذات المصدر بأنهم لم يفهموا سبب المنع خاصة أن السفر عبر الجوية الجزائرية متوفر فقط نحو أربع وجهات، في حين يوجد آلاف الجزائريين الذين ينتظرون فتح وجهات أخرى، وهو ما دفعهم للسفر عبر القطرية من أجل الانتقال بعدها لكندا وحتى الإمارات وأوكرانيا والسعودية وغيرها من الوجهات ، ليتساءل المعني” هل المشكل في السفر عبر شركات أجنبية أم ماذا ؟” مطالبا السلطات بإيجاد حل لهم لاسيما وأنهم عانوا من انتظار رخصة الخروج لأزيد من ثلاث أشهر، ولما تنفسوا الصعداء بعد إلغاءها تم منعهم من السفر رغم استيفائهم لكل شروط البلدان المستقبلة.