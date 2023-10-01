منها السكري والاكتئاب.. هذا ما تسببه المشروبات الغازية الخالية من السكر

يعتقد الكثير من متتبعي الحمية الغذائية أن تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر من شأنه أن يبعدهم عن السمنة، ما يجعلهم يُقبلون عليها بضمير مرتاح.

غير أن الحقيقة أن العديد من الدراسات، كشفتأن استخدام المحليات الصناعية قد يساهم في الإصابة بزيادة الوزن والعديد من الأمراض الخطيرة.

لذلك يحذّر الأطباء وخبراء الصحة من الابتعاد عن هذه المشروبات لأنها ستكون سببا في الإصابة بهذه الامراض.

زيادة الوزن

يستهلك العديد من الأشخاص المشروبات الغازية الخالية من السكر لأنها توفر سعرات حرارية أقل من البدائل المحلاة بالسكر.

لكن الحقيقة أن النكهة شديدة الحلاوة للمحليات الصناعية تؤدي إلى إثارة الرغبة في تناول السكريات، مما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات، وبالتالي زيادة الوزن.

مرض السكري

الأشخاص الذين يشربون الصودا الدايت يوميا لديهم خطر أعلى بنسبة 36 في المائة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

كما أنهم معرضون لزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 67 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون صودا الدايت.

مشاكل في الأسنان

تحتوي مشروبات الحمية الغازية على حمض الفوسفوريك، الذي يحافظ عليها مكربنة، ومع ذلك يجعل المشروبات حمضية، مما قد يسبب تآكل مينا الأسنان، بحسب موقع weekand.

السرطان

قالت دراسة نشرت في مجلة PLOS Medicine، إن خطر الإصابة بالسرطان شوهد بشكل خاص مع المحليات الأسبارتاموأسيسولفام البوتاسيوم.

وتستخدم هاتين المادتين في العديد من المشروبات الغازية بما في ذلك كوكا “زيرو”.

الاكتئاب

أكدت دراسةأمريكية، أن الأشخاص الذين يستهلكون المحليات الصناعية هم أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون السكر الطبيعي.

الصداع

يؤدي تناول المشروبات الغازية الدايت إلى الإصابة بالصداع، لاحتوائها على مادة الأسبرتام، وهو من المحليات الصناعية المثيرة للجدل.

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تعادل السكر العادي بنحو 200 مرة.

حب الشباب

تزيد المشروبات الخالية من السكر من خطر جفاف البشرة، ما يجعلها عرضة للإصابة بحب الشباب.

هشاشة العظام

أثبتت دراسة أجريت 2006، أن السيدات اللاتي تناولن المشروبات الغازية الدايت، أصبن بانخفاض كثافة المعادن في العظام، مقارنة بالنساء اللاتي امتنعن عنها.

التداخل مع بكتيريا الأمعاء

تحتوي الأمعاء على مجموعة من البكتيريا النافعة، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ولكنها قد تتوقف عن وظيفتها عند تناول المشروبات الغازية الدايت.

فشل بوظائف الكلى

كشفت دراسة أجريت على مجموعة من السيدات، أن النساء اللاتي يفطرن في تناول مشروبات الدايت، تنخفض لديهن وظائف الكلى بشكل كبير.

أمراض القلب

وفقا لدراسة أجرتها جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الإكثار من مشروبات الحمية يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأزمة القلبية، بحسب موقع Elconsolto.