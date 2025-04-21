منها المضغ.. لماذا تنزعج من سماع بعض الأصوات؟

أجرت دراسة تصويرا بالرنين المغناطيسي لتحليل أدمغة الأشخاص المصابين بكره الأصوات، منها المضغ، ووجدت أن هذه الأخيرة تنتج استجابات مبالغ فيها للغاية.

كما وجد فريق بقيادة باحثين من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة أدلة على وجود تغيرات في الفص الجبهي للدماغ قد تُفسر الاستجابة العاطفية التي تُثيرها الأصوات لدى المصابين بكراهية الأصوات، وفق موقع sciencealert.

فهم كراهية الأصوات

لا يتم تصنيف كراهية الأصوات ضمن الاضطرابات النفسية، بل لها علاقة وثيقة بـ القلق ومشاكل الغضب.

يمكن أن تؤدي الأصوات المزعجة إلى إثارة استجابة عاطفية وفي بعض الحالات استجابة فسيولوجية.

قد يجد الأشخاص الذين يشهدون موقفك أنه غير معقول، لكنك تميل إلى أن تصبح عدوانيا أو مذعورا أو منزعجا.

قد تختلف ردود أفعالك اعتمادًا على كيفية تحفيز الصوت لاستجاباتك، الأصوات الفموية التي يصدرها الشخص الآخر، مثل الأكل أو التنفس أو المضغ وبعض الأصوات الأخرى مثل التململ أو تحريك القدمين، تدفع الشخص المصاب بمتلازمة كراهية الأصوات إلى الاستجابة بفارغ الصبر، بحسب موقع apollohospitals.

ما هي أسباب كره الأصوات؟

العوامل العصبية والنفسية

لا يزال السبب الدقيق لكراهية الأصوات غير معروف، ولكن يُعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل العصبية والنفسية.

يقترح بعض الباحثين أن كراهية الأصوات قد تكون مرتبطة بفرط الاتصال بين القشرة السمعية والجهاز الحوفي، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن تنظيم العواطف.

قد يفسر هذا فرط الاتصال سبب استفزاز أصوات معينة لمثل هذه الاستجابات العاطفية القوية.

الاستعداد الجيني

هناك أيضا أدلة تشير إلى أن كراهية الأصوات قد تكون لها مكون وراثي، فقد أظهرت الدراسات أن هذه الحالة غالبا ما تنتقل بين أفراد العائلة، مما يشير إلى وجود رابط وراثي محتمل.

العوامل البيئية

قد تلعب العوامل البيئية أيضا دورا في تطور كراهية الأصوات، يمكن أن تؤدي التجارب المؤلمة أو المجهدة التي تنطوي على أصوات معينة إلى ظهور هذه الحالة.

على سبيل المثال، قد يصاب الشخص الذي مرّ بتجربة مؤلمة بشكل خاص مع صوت مضغ مرتفع بحساسية متزايدة للأصوات المماثلة في المستقبل.

ما هي أعراض كره الأصوات؟

قد تختلف أعراض كراهية الأصوات بشكل كبير بين الأفراد، ولكنها تشمل عموما ردود فعل عاطفية سلبية قوية تجاه أصوات معينة.

تشمل المحفزات الشائعة ما يلي:

ـ أصوات المضغ أو الأكل.

ـ صفع الشفاه.

ـ الشخير أو العطاس.

ـ أصوات الكتابة.

ـ الخطوات أو النقر.

ردود الفعل العاطفية والجسدية

عند التعرض لهذه المحفزات، قد يعاني الأفراد المصابون بمتلازمة كراهية الأصوات من مجموعة من ردود الفعل العاطفية والجسدية، بما في ذلك:

ـ الغضب الشديد

ـ القلق أو الذعر

ـ الاشمئزاز

ـ زيادة معدل ضربات القلب

ـ تعرق

ـ شد عضلي، وفقا لموقع medicoverhospitals.

كيف يُعالج رهاب الأصوات؟

إليك أربعة أمور يمكنك القيام بها للمساعدة في علاجك:

ـ تحديد محفزاتك

ـ محاولة منع الأصوات المحفزة

ـ تطوير أساليب تكيف لتجنب ردود الفعل الاندفاعية

ـ تقليل حساسيتك للمحفزات الحالية

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل أكثر حدة تجاه محفزات رهاب الأصوات في تجربة مساعدة أكثر تخصصا:

العلاج الصوتي: يمكن أن يساعد استخدام ضوضاء الخلفية في تقليل تأثير الأصوات المحفزة

العلاج السلوكي المعرفي: يُعد العلاج السلوكي المعرفي علاجا شائعا لرهاب الأصوات، يركز هذا العلاج على تغيير أنماط التفكير وردود الفعل السلبية المرتبطة بالأصوات المحفزة.

علاج إعادة تدريب طنين الأذن: يُستخدم هذا العلاج غالبا لعلاج طنين الأذن، ولكنه قد يكون فعالا أيضا في حالة كره الأصوات.

يستخدم هذا العلاج كلامن العلاج الصوتي والاستشارات الإرشادية لمساعدة الأشخاص على التعود على الأصوات المحفزة وتقليل استجاباتهم العاطفية لها.

الأدوية: على الرغم من عدم وجود دواء محدد لكره الأصوات، إلا أن بعض الأفراد قد يستفيدون من الأدوية المستخدمة لعلاج القلق أو الاكتئاب.

دورات التأقلم: يمكن أن يساعدك الانضمام إلى دورة تأقلم مع كره الأصوات على التعامل مع الأعراض والتعامل مع استراتيجيات فعالة، بحسب موقع themerge.