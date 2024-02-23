منها تصفح الهاتف.. 8 أخطاء تبدأ بها صباحك

يمارس الكثير من الناس العديد من الأخطاء والعادات السيئة التي تؤثر سلبا على بقية يومهم، وبالتالي ينخفض نشاطهم وطاقتهم وينتهي بهم الأمر إلى مزاج سيء.

ومن بين الأخطاء التي يوصي الخبراء بتجنبها كل صباح، تصفح الهاتف، ومشاهدة التلفاز، لكونهما يعرضان الشخص للكثير من المعلومات والاشعارات المزعجة.

في هذا المقال، سنتحدث عن 8 عادات سيئة ينبغي الإقلاع عنها:

ترك كل شيء حتى الصباح

ترك كل شيء للصباح، يجعلنا في عجلة من أمرنا، ويعرضنا للضغط ولإهمال أنفسنا، على سبيل المثال عدم تخصيص وقت لتناول الإفطار، يجعل يومنا سيئا.

تصفح الهاتف عند الاستيقاظ

تصفح الهاتف عند الاستيقاظ مباشرة له تأثير سلبي على المزاج لبقية اليوم، لأنك لم تستمح لنفسك بالاستيقاظ بشكل طبيعي.

كما أنه إذا بدأت يومك بالاطلاع على قائمة طويلة من المعلومات، فمن المرجح أن تشعر بالإرهاق.

تشغيل التلفزيون

يشكل مشاهدة التلفزيون مخاطر مماثلة لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أول شيء في الصباح، لأن ما تراه وتسمعه وتشعر به في الصباح يمكن أن يبقى في عقلك الباطن طوال بقية اليوم، بحسب ما نشره موقع huffingtonpost.

تأجيل الفطور

عدم تناول أي شيء بعد ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، وقد يعاني الشخص من أعراض الدوخة والخمول والرطوبة والتعرق والغثيان.

شرب القهوة قبل الماء

يعاني الجسم من الجفاف عند الاستيقاظ، وشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين على الفور يؤدي إلى تفاقم هذا الأمر.

التسرع في الاستعداد

إن بدء اليوم بحالة من التسرع يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي الودي، أو الاستجابة للقتال أو الهروب وإفراز هرمون التوتر.

تناول السكر المكرر

خطأ كبير أن تبدأ يومك باستهلاك السكر المكرر كأول وجبة، مع العلم أن ما تأكله أولا يمكن أن يؤثر على المشاعر والخيارات اللاحقة طوال اليوم.

الجلوس لفترة طويلة جدا

نظرا لأن الجسم يعاني من الجفاف بعد النوم، فإن المفاصل والعضلات تشعر بالتصلب والجلوس لفترة طويلة يزيد من حدة ذلك، وفقا لموقع mybalancemeals.

كيف يجب أن تبدأ صباحك؟

ابدأ بعقلية استباقية

ابدأ صباحك بعقلية استباقية، فكر فيما يمكنك فعله اليوم لتجعله أكثر نجاحا بدلا من التركيز على ما يمكن أن يفعله الآخرون من أجلك.

ترتيب سريرك

قد تبدو هذه النقطة غير مهمة، لكن ترتيب سريرك بعد الاستيقاظ يلعب دورا رئيسيا في مساعدتك على بدء يومك، وبدون ذلك، قد تشعر بالرغبة في العودة إلى السرير مرة أخرى، إنه بمثابة تذكير صغير لنفسك بأن اليوم قد بدأ بالفعل.

سحب الستائر

إحدى الطرق التي تساعد على الاستيقاظ، هي الحصول على بعض الضوء الطبيعي وذلك بفتح النافذة وسحب الستائر أو القيام بنزهة سريعة في الخارج.

شرب الماء

شرب كوب من الماء في الصباح ينشط الجسم فسيولوجيا وعقليا، لأنك تحصل على بعض الماء بعد نحو ثماني ساعات من عدم الشرب.

اكتب صفحات الصباح

ابدأ صباحك بكتابة كل ما يخطر ببالك، حتى وإن كان ذلك بعيدا عن الكتابة الإبداعية، وهذا يجعلك على اتصال مباشر بمشاعرك، حسبما نشره موقع self.