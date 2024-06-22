منها تعزيز صحة العين.. تعرّف على 8 فوائد للمشمش

يعتبر المشمش مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويعمل على تعزيز الهضم الجيد والحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن.

وينتمي المشمش إلى نفس عائلة الخوخ والنكتارين والكرز والخوخ، ويُعرف باسم الفواكه ذات النواة أو النوى، ولها مظهر خارجي لحمي.

ماهي فوائد المشمش؟

مصدر جيد للبيتا كاروتين

يرجع اللون البرتقالي للمشمش إلى محتواه العالي من البيتا كاروتين، يتم تحويل هذه المادة إلى فيتامين أ في الجسم وهو ضروري للرؤية الجيدة والبشرة الصحية.

تحسين عملية الهضم

المحتوى العالي من الألياف في المشمش يعزز عملية الهضم بطريقة صحية، ويصنع البكتين والألياف القابلة للذوبان الأخرى مادة هلامية تعمل على إبطاء امتصاص العناصر الغذائية والهضم.

غني بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة على حماية الجسم من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفا خلويا.

العناية بالبشرة

يستخدم زيت نواة المشمش بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المرطبة والمغذية، مما يساعد على تعزيز بشرة صحية.

صحة العين

يساهم فيتامين أ ومضادات الأكسدة الموجودة في المشمش في الحفاظ على صحة العين الجيدة وقد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

مصدر جيد للبوتاسيوم

البوتاسيوم مهم للحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم، توفر هذه الفاكهة كمية كبيرة من هذا المعدن الأساسي، بحسب موقع clevelandclinic

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

المشمش منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارا رائعا لفقدان الوزن، يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

هل يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان؟

يحتوي المشمش على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والليكوبين، والتي تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بشكل كامل.

هل المشمش المجفف مغذ مثل المشمش الطازج؟

يحتوي المشمش المجفف على نسبة أعلى من العناصر الغذائية مقارنة بالمشمش الطازج، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة أعلى من السكر.

هل يستخدم في الأطباق المالحة؟

يمكن أن يضيف نكهة حلوة ومنعشة فريدة من نوعها إلى الأطباق اللذيذة، غالبا ما يتم استخدامه في السلطات والصلصات ومخللات اللحوم لإضافة لمسة لذيذة، وفقا لموقع facts

موانع تناول المشمش

إذا كان المشمش يقدم العديد من الفوائد الصحية، فهناك بعض الاحتياطات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من بينها:

ردود الفعل التحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه المشمش، ويمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية أعراضا بسيطة مثل الأدوية أو تفاقم ردود الفعل الخطيرة التي قد تتطلب علاجا فوريا.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب الألياف الموجودة في المشمش اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، فقد ترغب في الحد من استهلاكه.

نسبة عالية من السكر

المشمش غني نسبيا بالسكر، لذلك يتم تناوله باعتدال من طرف مرضى السكري أو استشارة الطبيب حتى لا يؤثر على نسبة السكر لديهم.

التفاعلات الدوائية

يمكن أن يتفاعل المشمش مع بعض الأدوية مثل مضادات التخثر، لذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على المشورة.

المبيدات الحشرية

مثل العديد من الفواكه، قد يحتوي المشمش على بقايا المبيدات الحشرية، لتقليل المخاطر، يجب غسله جيدا بالماء والخل، وفق موقع thepowerofplants