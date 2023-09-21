منها شرب القهوة في هذا التوقيت.. طبيبة تحذر من 5 عادات مضرة بالصحة

حذّرت طبيبة أمريكية، مختصة في التغذية العلاجية من 5 عادات مضرة بالصحة، منها شرب القهوة في توقيت معين من اليوم.

وبحسب ما أفادت صحيفة Daily Express فقد أشارت خبيرة التغذية الدكتورة بونام ديساي إلى 5 عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر كبير، بما في ذلك شرب الكافيين بعد منتصف النهار.

وفي مقطع فيديو على “تيك توك”، تحدثت فيه لأكثر من 22000 من متابعيها، أوضحت ديساي سبب عدم شربها القهوة أبدا، أو تناولها للكافيين، بعد الساعة 12 ظهرا.

وقالت: “إن نصف عمر الكافيين يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يظل باقيا في نظامك بالقرب من وقت النوم، ما يمنعك من النوم”.

وأضافت: “أحاول حقا تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر”.

وربطت نقص النوم بعدد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

واستندت ديساي على بحث نُشر في مجلة Science Translational Medicine عام 2015، وجد أن شرب ما يعادل كوبين من قهوة الإسبريسو قبل ثلاث ساعات من النوم يمكن أن يعيد ساعة جسمك إلى الوراء لمدة ساعة تقريبا، ما يسبب اضطراب الجسم.

وتابعت: “أنا طبيبة، وهذه هي الأشياء الخمسة التي لا أفعلها، أو لم أعد أفعلها، من أجل صحتي”، لافتة إلى أن أول شيء هو عدم شرب الكحول، والثاني عدم استعمال الأدوات البلاستيكية، والثالث هو عدم شرب القهوة بعد 12 ظهرًا، والرابع هو الحرص على النوم الجيد، والخامس هو تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

وأفادت: “أن الأدوات البلاستيكية، خاصة عند تسخين الطعام بها، يمكن أن تتسرب المواد بها إلى الغدد الصماء، لذلك لم أعد أشتريها”.

وقد وصف المعهد الوطني لخدمات الصحة البيئية المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء، بأنها مواد كيميائية قد تحاكي أو تحجب أو تتداخل مع هرمونات الجسم، والتي تعد جزءًا من نظام الغدد الصماء.

ترتبط هذه المواد الكيميائية بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، مثل العقم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطرابات في وظيفة الجهاز المناعي والعصبي.

كما حثت الناس على عدم قضاء يوم بدون خمسة أطعمة نباتية مختلفة، وأضافت: “يمكن أن تشمل هذه الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل”.