منى زكي تتسبب في حبس يوتيوبر شهير.. ما القصة؟

تسببت الفنانة المصرية منى زكي في حبس يوتيوبر شهير، بعدما رفعت عليه دعوى سب وقذف على خلفية مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وكشفت المحكمة الاقتصادية في مصر حيثيات حكمها بمعاقبة اليوتيوبر أحمد وجيه في أكتوبر الماضي، حيث قضت بحبسه لمدة شهر مع تغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف النجمة الشهيرة بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” عام 2022.

وتقدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحامي منى زكي، ببلاغ طالب فيه بمحاسبة اليوتيوبر، مؤكداً أنه تعرض للفنانة وأساء إليها عبر فيديو بثه على موقع يوتيوب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الإطلاع على الأوراق ثبت قيام اليوتيوبر بسب وقذف مني زكي، حيث أذاع مقطعاً مرئياً عبر قناته، المسماة أحمد وجيه، بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مسنداً إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها وعبارات شكلت طعناً في عرضها وشرفها.

وذكرت الحيثيات “أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان واضحاً من تفريغ النيابة العامة المقطع المرئي المقدم من الفنانة احتواؤه على عبارات سب وقذف، وعبارات تسيء إلى سمعة مني زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني”.

وذكرت المحكمة أنه وبتتبع القناة التي يمتلكها اليوتيوبر تبين أنها مرتبطة برقم الهاتف المحمول الخاص به لذا تثبت إدانته والحكم بحبسه شهرا.

ويعرف اليوتيوبر نفسه عبر قناته بأنه مهندس مدني مصري، وناقد لأي محتوى يسيء لبلده أو الوطن العربي.

وكانت شبكة نتيفلكس قد طرحت في جانفي من العام 2022 فيلم “أصحاب ولا أعز”، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، وسرعان ما تصدر محرك بحث الأعمال الرائجة عبر الشبكة الرقمية.

وتعرض الفيلم لهجوم كبير بسبب احتوائه على أفكار رأى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ جريئة لم يسمعها المشاهد العربي من قبل.

ودار الفيلم حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معاً، وهو ما تسبب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.