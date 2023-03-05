منى زكي متهمة بالإساءة للحجاب.. وهذا ما فعله أحمد حلمي!

قدم الفنان المصري أحمد حلمي أول دعم علني ومباشر لزوجته منى زكي، بعد تعرضها لهجوم شديد واتهامها بالإساءة للحجاب.

وشنّ نشطاء هجوما شرسا على الفنانة بعد نشر أول صورة لها من بوستر مسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، وتوقع حلمي أن يحقق العمل نجاحاً كبيراً فور عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.

حلمي علق على الإعلان التشويقي الأول للمسلسل المنشور عبر حساب زوجته منى زكي على إنستغرام بالقول: “حلو اوي اوي اوي وألف مبروك ياحبيبتي وان شاء الله تكسروا الدنيا”.

ثم أعاد حلمي نشر الإعلان التشويقي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ووجه الدعم لزوجته ولكل العاملين معها في المسلسل.

وقال الفنان: “بالنجاح والتوفيق يامنى ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروووك”.

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ونشرت منى الإعلان التشويقي متبوعاً بتعليق: “بسم الله توكلنا على الله، مسلسل تحت الوصاية رمضان 2023”.

وتضامن مع منى عدد كبير من نجوم الفن بتعليقات أكدت أن العمل سيحقق نجاحا كبيراً نظراً لما يقدمه من قضية تشغل اهتمام العديد من العائلات المصرية.

وكان اسم الفنانة قد تصدر تريند محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد نشر البوستر الرسمي للمسلسل.

وعلق رواد السوشيال ميديا على ظهور منى زكي بالحجاب ووجه مجهد يخلو من ملامح الجمال، بالقول أن المسلسل مكرس للهجوم على المحجبات، وأن منى زكي ستخلعه في النهاية وتتحول إلى سيدة جميلة.

وبحسب تقارير إخبارية فإن كل المعلومات الواردة في المنشور “غير صحيحة”، والسبب الحقيقي لظهور منى بالحجاب ووجه متعب وحواجب ثقيلة، أنها تجسد شخصية سيدة تجد نفسها العائل الوحيد لأبنائها بعد وفاة زوجها.

وتضطر الأرملة للتخفي في زي رجل حتى تستطيع العمل برفقة الرجال في صيد السمك للإنفاق على عائلتها وسط الصعوبات التي تواجهها مع عائلة زوجها.

ولا يتطرق المسلسل لقضية الحجاب من الأساس حسب صحف مصرية، بل يناقش قضية المرأة المعيلة بعد وفاة الزوج.

وأيضا الأزمات التي تواجهها سواء من المجتمع بسبب العادات والتقاليد التي تقيد عمل المرأة، ومن عائلة الزوج المتوفى التي ترفض غالباً أن تمنح “الوصاية” على الأبناء للأرملة.

وتخوض منى زكي معركة قانونية داخل أروقة “المجلس الحسبي” للمطالبة بحق أبنائها القصر.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كشفت عن عرض مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، خلال رمضان بشكل حصري عبر قنوات DMC.

وتعود منى بعد غيابها العام الماضي بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة تقدم فيه دراما اجتماعية من الدرجة الأولى تكشف عن قضية مختلفة من القضايا التي تواجه المرأة المصرية.

وكانت الفنانة قد حرصت على الرد على منتقديها من خلال ستوري عبر إنستغرام، حيث نشرت تغريدة للمؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال.

يقول كمال: “صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك”.